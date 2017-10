Zulte-Waregem ziet het wel zitten maar ook Vitesse komt met ambities naar Waregem...

Het Nederlandse Vitesse trekt met één doel naar Zulte-Waregem voor de derde ronde in de groepsfase van de Europa League, namelijk winnen. Dat zei trainer Henk Fraser daags voor het duel.

Vitesse zit in hetzelfde schuitje als Zulte-Waregem in Europa. Ze verloren zowel tegen Nice als Lazio Roma en moeten dus de komende onderlinge duels winnen willen, ze nog een kans maken op overwinteren. “Je moet ambitie hebben. Overwinteren is momenteel het maximale, maar daar gaan we voor. Alles is altijd mogelijk”, aldus Fraser. Trainer van Zulte-Waregem Francky Dury zei eerder dat ze met Vitesse een tegenstander hebben naar hun kaliber. “Ik kan me daar in vinden. Ook al verloren ze in Antwerpen, ik heb wel kwaliteiten gezien. Het is een fysiek sterke ploeg die veel energie uitstraalt. Wij denken dat we vaak voetballend heel goed zijn, maar er mag meer energie en opportunisme in ons spel. Nu zijn we soms iets te berekend”, aldus de trainer.

Fraser verwacht een interessante pot voetbal. “De beginfase wordt belangrijk. We willen er vol voor gaan en niet afwachten, maar we moet wel alert zijn. Het zijn twee ploegen die moeten, maar er is een kans en zolang er een kans is, moet je daar vol voor gaan.”

Vitesse mist enkele spelers, zoals de Sloveense topscorer Tim Matavz, maar daar wil Fraser zich niet achter verstoppen. “Ik verwacht dat de vervangers heel gretig zijn. Luc Castaignos vervangt Matavz. Hij is fit en wil zich tonen.”

Ook doelman Remko Pasveer nam het woord. “Zulte Waregem is een goede ploeg en ze hebben het thuisvoordeel. We zullen vol gas moeten geven. Dit is Europa. Elke fout wordt afgestraft, dus we moeten het risico uitvlakken en geen fratsen uithalen. Zulte Waregem nam tegen Nice een blitzstart. Daar moeten we ons tegen wapenen en klaar staan om te reageren, maar uiteindelijk moeten we onze eigen wedstrijd spelen. Het is wel duidelijk, dit is de laatste kans. We moeten winnen als we nog iets willen betekenen na de winter.”

Zulte Waregem deelde nog mee dat er geen tickets meer verkocht zullen worden donderdag, dat omwille van veiligheidsredenen. Het Regenboogstadion zal wel nagenoeg helemaal vol zitten voor de partij. .