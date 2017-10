Landbouwer laat je zo veel boontjes plukken als je kan dragen, maar dat doet hij helaas niet zomaar

Heuvelland / Kemmel - Luc Caenepeel (60) stelt zijn bonenveld de komende twee zaterdagen open voor iedereen die er wil komen trekken. Voor vijf euro trek je zoveel boontjes als je dragen kunt. Door een tegenvallende opbrengst en prijs, is dit de enige manier die voor de landbouwer nog wat kan opbrengen.

“Ik heb ongeveer 45.000 vierkante meter bonen staan aan de Nieuwstraat in Kemmel, naast de nieuwe begraafplaats”, zegt Luc. “De prijs die ik op dit moment van de groothandel krijg, is erg laag. En door het droge weer dit voorjaar en deze zomer valt ook de opbrengst tegen. Onder de 3.000 à 4.000 kilogram wil de fabriek mijn veld niet oogsten. Dat zou meer kosten dan opbrengen. Momenteel staan er amper 1.000 kilogram bonen terwijl er onder goede weersomstandigheden 12.000 kilogram kan groeien.”

Spotprijs

“Het is natuurlijk zonde om die goede bonen verloren te laten gaan. Daarom deze actie: wie nu en volgende week zaterdag in de voormiddag vanaf 9 uur langskomt op het veld, mag zoveel boontjes trekken als hij of zij wil voor vijf euro per persoon. Als je weet dat ze in de winkel tussen de drie en de zes euro vragen voor een kilo boontjes is dit natuurlijk een spotprijs.”

Luc zal op zijn bonenveld ook andere groenten aanbieden. “Onder meer rodekool, bloemkool en prei, die ik rechtstreeks van het veld kom brengen met mijn bestelwagen. Voor de groenten die het zwaarst getroffen zijn door de droogte dit jaar krijgen de boeren geen deftige prijzen meer van de groothandel. Als consumenten rechtstreeks aankopen bij de landbouwer krijgen ze een veel lagere prijs dan in de supermarkten en steunen ze de lokale familiale landbouw. Een win-winsituatie dus. Daarom dat steeds meer landbouwers gestart zijn met een hoevewinkel, waar mensen ter plaatse en tegen een eerlijke prijs producten kunnen kopen. Tegenwoordig kan je vrijwel alles vinden in de Heuvellandse rechtstreekse handel: onder meer vlees, groenten, melk en ijs. Met deze actie wil ik mensen dus nog eens bewust maken van het belang om lokaal aan te kopen.”