Belgische legende is Europees record kwijt, speciale wedstrijd voor Robben en opmerkelijk feit in Belgenduel

De derde speeldag in de Champions League zit er na vanavond op. De geschiedenisboeken zullen er na afloop alleszins anders uitzien want er sneuvelden enkele records.

Tot vandaag had wijlen Raymond Goethals het record in handen van de oudste trainer in de Champions League. Sinds woensdag is dat record echter in handen van nieuwbakken Bayern-coach Jupp Heynckes. Die is nu bijna één jaar ouder dan Goethals toen die zijn record neerzette.

72 - Today Jupp Heynckes (72y 162d) will become the oldest manager ever to coach a game in the @ChampionsLeague. Master. @FCBayernEN #FCBCEL pic.twitter.com/eqgQOcbJxW — OptaFranz (@OptaFranz) 18 oktober 2017

De wedstrijd van Bayern tegen Celtic wordt een speciale voor Arjen Robben. De Nederlandse kapitein van der Rekordmeister begon namelijk aan zijn honderdste Champions League-wedstrijd. Enkel Clarence Seedorf doet (voorlopig) beter met 125 wedstrijden in de lijst met Nederlanders.

100 - Arjen Robben will play his 100th Champions League game. Legend. pic.twitter.com/KnNSZXUMVj — OptaJohan (@OptaJohan) 18 oktober 2017

Nog een man die aan honderd wedstrijden zit vanavond: Edin Dzeko. De Bosnische spits begon tegen Chelsea aan zijn honderdste voor AS Roma. Uiteraard vergeten we ook niet de honderdste Europese wedstrijd van Olivier Deschacht.

100 - Tonight Edin Dzeko will play his 100th game for AS Roma in all competitions - 57 goals scored so far. Cornerstone. #ChelseaRoma pic.twitter.com/ykAV6q4huJ — OptaPaolo (@OptaPaolo) 18 oktober 2017

Eden Hazard, Thibaut Courtois en Radja Nainggolan stonden in de basis bij respectievelijk Chelsea en AS Roma. Meteen goed voor drie van de liefst 21 buitenlandse spelers tussen de lijnen op Stamford Bridge. Een evenaring van het record in de Champions League.

Chelsea v Roma is 3rd CL match to start with a record 21 foreigners, after Arsenal v PSV (7 Mar 2007) and Internazionale v PSV (2 Oct 2007). — Gracenote Live (@GracenoteLive) 18 oktober 2017

Kylian Mbappé scoorde al na drie minuten de openingstreffer voor PSG tegen Anderlecht. Goed voor zijn achtste goal in het kampioenenbal. Daarmee doet hij eentje beter dan Patrick Kluivert en is hij nu de tiener met de meeste Champions League-doelpunten.

Kylian Mbappé scores his eighth CL goal, surpassing Patrick Kluivert (7) to have scored most goals as a teenager in the CL. #ANDPSG #RSCAPSG — Gracenote Live (@GracenoteLive) 18 oktober 2017

En dan was er natuurlijk ook Mile Svilar. Die is met zijn 18 jaar en 52 dagen dejongste doelman ooit die startte in de Champions League. Ondertussen sloeg Igor Akinfeev er met zijn CSKA Moskou weer niet in om een clean sheet te behalen in de groepsfase...

18y 52d - Mile Svilar will tonight become the youngest ever goalkeeper to start a Champions League game. Exuberance. pic.twitter.com/Veg6DObtI0 — OptaJoe (@OptaJoe) 18 oktober 2017