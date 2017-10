Politie moet tussenkomen bij openluchtcantus: eerst vloog er alleen bier door de lucht, daarna ook stoelen

Leuven - Op de Oude Markt in Leuven is woensdag een openluchtcantus van het Seniorenkonvent stilgelegd nadat die uit de hand was gelopen. De cantus was begonnen om 14 uur in aanwezigheid van tientallen – uitsluitend mannelijke – studenten. Volgens verschillende getuigen vloog er ’s namiddags geregeld bier door de lucht, maar was het verder een gezellige dronken boel.

Tot de cantus bijna ten einde liep en een 21-jarige student uit Grobbendonk voor problemen zorgde. Hij begon tafels om te duwen en gooide met een stoel. “Die stoel belandde op het hoofd van een medestudent”, zegt politiewoordvoerster Stephanie Gille. “Dat viel niet goed bij de vrienden van die student, waarop er wat tumult ontstond en wij erbij werden geroepen.”

De student uit Grobbendonk sloeg in eerste instantie op de vlucht, maar keerde later terug. “Hij werd gearresteerd op verdenking van openbare ordeverstoring, opzettelijke slagen en verwondingen en weerspannigheid tegenover de politie. Voor hij in de cel ging, deed hij immers ook tegenover onze agenten nog bijzonder lastig”, zegt Gille.

Het slachtoffer verdween in alle drukte en is niet bekend bij de politie. Allicht is hij er niet zo erg aan toe. Omdat het einduur van de cantus toch al naderde, besloot de organisatie zelf dat het tijd was om hem stop te zetten.