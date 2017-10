Neymar zorgt met komedie tegen Anderlecht voor heel wat frustraties bij Twitteraars: "Dit is ridicuul"

Iedereen keek uit naar zijn komst, maar na een halfuur in Anderlecht liet Neymar zich tot tweemaal toe negatief opmerken. Over zijn voetballende kwaliteiten durft niemand discussiëren maar in de eerste helft ging hij twee keer theatraal neer, hoewel er niets aan de hand was. Een tackle van Appiah en een elleboogstoot van Deschacht? Telkens bleek uit de herhaling dat er niets aan de hand was. En dat wekte op Twitter heel wat frustraties op, terwijl de Braziliaan in het stadion werd uitgefloten. Al waren er natuurlijk ook fans van Neymar die het opnamen voor hun chouchou.

Volg Anderlecht-PSG hier LIVE!

Haha die Neymar... Wat een muppet! Liggen en kronkelen op de grond bij elk contact ?????? — RSCA Transfergerucht (@RSCA_Geruchten) 18 oktober 2017

Wat een blèter is die Neymar, Oli had hem beter een serieuze mot gegeven #COYM #ANDPSG — Roy Ombecq (@royombecq) 18 oktober 2017

Neymar really has to start to stand on his feet. This is just ridiculous... — Everything PSG (@COKllstrm) 18 oktober 2017

non mais neymar à peine tu le touches il tombe — , (@dusktillena) 18 oktober 2017

Is er toevallig een dokter aanwezig in het Astridpark? We denken dat Neymar nogal last heeft van vallende ziekte. #ANDPSG — Ministerie van Sport (@SportMinisterie) 18 oktober 2017

Putain mais neymar c'est quoi ce cinéma — DolbyEX (@DolbyEX) 18 oktober 2017

Every time Neymar is touched, he acted like being hit by nuclear missile. Come on people are watching on ?????? — ????I ® (@Rabbi1118) 18 oktober 2017

Straks moeten de bodyguards van Neymar invallen. Mietje #ANDPSG — Candyman_be (@Candyman_be) 18 oktober 2017

#ANDPSG Neymar passe son temps à tomber au sol ... C'est un grand joueur mais je n'aime pas son côté simulateur ... — Raph' (@XpressR87) 18 oktober 2017

Neymar a vraiment une mentalité de merde par contre — Maître Hippo (@Maitre_Hippo) 18 oktober 2017