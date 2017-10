Het oordeel van onze Oostende-watcher: Custovic heeft meer te verliezen dan KVO

KV Oostende gunt Adnan Custovic zijn kans als hoofdtrainer na enkele prima wittebroodsweken. Voor voorzitter Coucke was dit het gedroomde scenario: geen lijstjes en geen eindeloze zoektocht naar een nieuwe trainer in een seizoen waar enkel nog de beker voor een opflakkering kan zorgen. Voor Custovic begint nu het échte werk: tonen dat hij KVO volgend seizoen opnieuw in Play-off 1 kan onderbrengen.