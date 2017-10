Gent - Andreas Burssens manifesteert zich de voorbije weken opnieuw als de betrouwbare centrale verdediger die met zijn rust en positiespel een defensie kan sturen. Geen wonder dus dat hij een basisplaats heeft bij U19-bondscoach Gert Verheyen. STEFAAN SMET

“Ik ben nog niet zo lang terug van een stage bij de U19 met bondscoach Gert Verheyen in Marbella”, opent de 18-jarige Burssens. “Samen met Matias Lloci was ik geselecteerd en we speelden ...