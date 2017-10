Daar zijn de Hollanders. Vitesse komt op bezoek bij Zulte Waregem en wie is er beter geplaatst dan Timothy Derijck, die tien seizoenen in Nederland voetbalde, om de kansen van Essevee in te schatten.

Van een ideale voorbereiding op de match waarin punten kunnen (lees: moeten) gepakt worden in de Europa League, kan Zulte Waregem niet spreken. De troepen van Francky Dury verloren hun laatste drie matchen ...