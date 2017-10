Debutant Mile Svilar flatert pijnlijk tegen Man United, Lineker denkt er het zijne van terwijl Lukaku goede daad verricht

Voormalig Anderlecht-talent Mile Svilar zal zich zijn debuut in de Champions League nog lang herinneren. De jongste doelman ooit in het kampioenenbal flaterde in de wedstrijd van Benfica tegen Manchester United.

De Red Devils, met Romelu Lukaku in de basis, had het tot de 64e minuut knap lastig in Portugal. Benfica hield de rangen goed gesloten en het was zwoegen voor de troepen van José Mourinho. Tot Svilar een onschuldige vrije trap van Marcus Rashford verkeerd beoordeelde. De amper 18-jarige doelman greep de bal uit de lucht maar liep er dan zelf mee over de lijn. Pijnlijke voor Svilar en 0-1 United...

Voetbalicoon Gary Lineker dacht er het zijne van op Twitter: “De jongste doelman ooit in de Champions League zag er net uit als de jonge doelman ooit in de Champions League.”

The youngest goalkeeper ever to play in the Champions League just looked liked the youngest goalkeeper ever to play in the Champions League. — Gary Lineker (@GaryLineker) 18 oktober 2017

Al kreeg Svilar wel meteen na de wedstrijd een oppepper van niemand minder dan Lukaku en United-doelman David De Gea:

Romelu Lukaku and David De Gea console Mile Svilar, the youngest goalkeeper ever to play in the #UCL, after his error tonight. Class pic.twitter.com/RF3VVk9g5N — UNILAD Football (@UNILADFooty) October 18, 2017

Foto: Action Images via Reuters