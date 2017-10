Spaanse droomvilla wordt nachtmerrie: vrouw verkocht Vlamingen buitenverblijven terwijl eigenaars van niets weten

Gent / Deinze - Verschillende Gentenaars zijn opgelicht door een vrouw die beweerde villa’s te verkopen in Spanje. In werkelijkheid waren de villa’s niet van haar. Marinka L. werd gisteren veroordeeld tot vier jaar opsluiting. “Ze verkocht een valse droom. We zijn er met open ogen ingelopen.”

Het zal je maar overkomen. Je bent op vakantie in Zuid-Spanje in je nieuwe villa en plots stapt er een Engelsman binnen die vraagt wat je in zijn huis doet. Het overkwam verschillende Gentse koppels, maar ook Nederlanders, Noren, Zweden en Engelsen.

Spaarpot van 700.000 euro

Allemaal waren ze het slachtoffer van de gewiekste oplichtster Marinka L.. Die beweerde in advertenties dat ze huizen verkocht in Spanje of daar appartementen wilde bouwen. In werkelijkheid had ze uitgedokterd wanneer de eigenaars niet in hun buitenverblijf waren. Net dan gaf ze geïnteresseerden een rondleiding. De deur deed ze open met een valse sleutel.

“Omdat de prijzen zeer schappelijk waren, hapten heel wat mensen toe”, zegt Steven De Canck, advocaat van een van de slachtoffers. “Vaak waren het gepensioneerden die hard gewerkt hadden en een opportuniteit zagen.”

Soms kwam het zelfs niet tot een effectieve verkoop en verdween de oplichtster al met de betaalde voorschotten.

Na een Europees aanhoudingsbevel, kwam de vrouw zich aangeven en sindsdien zit ze in de cel. Gisteren veroordeelde de rechtbank haar tot vier jaar effectieve opsluiting, een boete van 24.000 euro en een beroepsverbod van tien jaar. Ze moet ook alle slachtoffers terugbetalen. Het gaat om bedragen die oplopen tot 140.000 euro per gedupeerd koppel.

Waar alle voorschotten zitten die de slachtoffer betaalden, daar heeft ook advocaat De Canck het raden naar. “Ik heb haar dat gevraagd tijdens de behandeling, maar kreeg geen antwoord”, zegt De Canck. “Wie weet komt ze buiten en heeft ze een spaarpotje van 700.000 euro. Dat kan toch niet. Ze heeft geen enkel schuldbesef en haalde de grootste fantasieën boven.”

Engelse eigenaar

Marc Vanrijckegem en zijn vrouw Veerle De Saffel uit Deinze zijn één van de gedupeerde koppels. “We gaan drie keer per jaar naar Spanje en vonden de tijd rijp voor een buitenverblijf. Via via kwamen we in contact met die vrouw. Ze slaagde erin om ons te imponeren. Het leek alsof we vrienden waren en ze nodigde ons uit op etentjes.” Marc en Veerle betaalden af en toe een voorschot en uiteindelijk het volledige bedrag. “In totaal betaalden we 140.000 euro voor een prachtige villa met zwembad. We waren écht gelukkig.” Over de notaris hoefden ze zich geen zorgen te maken. “Dat was voor later, na onze eerste vakantie in ons huis in de buurt van Alicante.”

Marc en Veerle genoten van twee weken onder de Spaanse zon en hadden niet het minste idee dat ze opgelicht werden. “Iets later huurde een vriend van ons het huis voor een weekje”, zegt Veerle. “Na enkele dagen arriveerde er een Engelsman. De eigenaar, die beweerde dat het zijn huis was en dat het niet verkocht was.”

Op dat ogenblik besefte het koppel in welk verhaal ze terechtgekomen waren. “En al snel wisten we dat we niet de enige slachtoffers waren.” Het koppel is blij dat de oplichtster voor een tijdje achter de tralies verdwijnt. “Nu nog hopen op onze centen. En dan durven we misschien weer uitkijken naar een huisje in Spanje.”