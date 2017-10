Zoveelste aflevering Neuzekesoorlog: “Iemand keilde mijn karren vol snoep in het water”

Gent - We hebben het al (te) vaak geschreven: het komt niet meer goed tussen de cuberdonverkopers op de Groentenmarkt. Woensdag werden de neuzekeskarren van Carl Demeestere in de Lieve gekeild, snoep inbegrepen. “Ik kan het niet bewijzen, maar het moét mijn buurman geweest zijn.”

Carl Demeestere, de verkoper met het bolhoedje, heeft een garage in de Geldmunt waar hij zijn karren en een voorraad snoepjes stockeert. Gisteren bleek daar ingebroken. De karren lagen in de Lieve, en met een paar attributen van de karen was een soort grafzerk gebouwd. “Er is al veel gebeurd, maar dit is er nu toch wel écht over. Een dag eerder was er een incident geweest met een man die cuberdons kocht en ze daarna wild in het rond gooide. Was het dezelfde man?”

De politie kwam woensdag ter plaatse. “Er is geen spoor. Maar dit lijkt me geen vandalenstreek en ook geen studentengrap. Ik verdenk ook geen ordinaire dieven, want er is niets gestolen. Ik zie maar één schuldige: mijn buurman op het plein. Die ontkent natuurlijk, maar onlangs zei hij me nog dat ik moest opkrassen en dat hij me wel wist te vinden.”