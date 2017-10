Met een veertiende plaats blijft KV Mechelen na 10 speeldagen ver onder de hoge verwachtingen van bij de start van dit seizoen. Onze schaduwcoach Aad de Mos voorspelt zijn ex-club nog een zwaar seizoen. “Ik denk niet dat Ferrera beseft dat hij dit seizoen tegen de degradatie moet vechten.”

“Ik was geschrokken over de ongelofelijke naïviteit waarmee KV Mechelen afgelopen vrijdag tegen Anderlecht voetbalde. Vier tegengoals in één helft. Allemaal door het hart van ...