RC Genk kan haar steile ambities voorlopig niet waarmaken. Ex-speler Davy Oyen (42) verdedigde midden jaren ‘90 zo’n honderd keer de blauw-witte kleuren en analyseert voor ons de tegenvallende seizoenstart.

Albert Stuivenberg nam eind vorig jaar de fakkel over van Lommelaar Peter Maes. De Genkies grepen vorig seizoen naast Play-off 1, maar speelden zich wél in de kijker in de Europa League met attractief ...