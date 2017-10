Vanhaezebrouck hoopt dat publiek prestatie kon smaken, Anderlecht-spelers kregen les in efficiëntie

Landskampioen Anderlecht heeft woensdagavond in het eigen Constant Vanden Stockstadion met 0-4 verloren van Paris Saint-Germain op de derde speeldag in groep B van de Champions League. Kylian Mbappé en Edinson Cavani zorgden voor de 0-2 ruststand. In de tweede helft pikten ook Neymar en Angel Di Maria hun doelpuntje mee. Achteraf overheerste de ontgoocheling in het Anderlecht-kamp, al waren er toch ook positieve punten.

Hein Vanhaezebrouck, toe aan zijn eerste thuiswedstrijd als T1 van Anderlecht, koos met lef voor een 3-4-3 opstelling. Maar paars-wit werd al in de derde minuut met de neus op de feiten gedrukt.

Vanhaezebrouck: “Bijna perfecte eerste helft gespeeld”

“Het 3-4 of 3-5 moeten zijn”, zuchtte Hein Vanhaezebrouck. “We werden gepakt op efficiëntie, dat weet je op dit niveau. Bij momenten hebben we onze voet naast die van hun kunnen zetten maar alles komt neer op efficiëntie. Je weet dat je geen 30 kansen krijgt tegen zo’n ploegen, terwijl zij voor rust heel weinig nodig hadden om twee keer te scoren.”

“Het was natuurlijk jammer van die vroege tegengoal, maar dat kan gebeuren en dat zullen we later nog wel bespreken. Daarna hebben we onze rug gerecht en die vroege goal had geen invloed op ons spel. We hadden daarna zelfs meer balbezit en hadden de match in handen, jammer dat we geen gelijkmaker konden scoren. De doodsteek was dat tweede doelpunt vlak voor rust. Spijtig, anders hadden we de tweede helft kunnen aanvatten met een marge van één goal. Je weet dat twee goals overbruggen tegen ploegen als PSG niet evident is. De tweede helft was minder maar toch hebben we nog wel momenten gehad maar hebben we helaas meer kansen weggegeven.”

“Uiteindelijk werd het nog ongelukkig 0-4. Het probleem is dat we nog te veel de bal makkelijk weggeven, dat moet eruit. Dat onnodig balverlies zijn leermomenten, daarin moeten we nog stappen zetten. Maar de eerste helft was prima, dat mijn spelers dan konden neerzetten in zo’n korte tijd is fantastisch van de jongens. Dat is heel positief, als we niet vergeten te scoren hadden we de perfecte eerste helft gespeeld.”

“We hebben gedurfd om te voetballen. We hadden ook vanuit een defensieve organisatie kunnen voetballen maar dan hadden we wellicht geen kansen gekregen maar toch ook met 0-4 verloren. Ik hoop dat het publiek het heeft kunnen smaken. Op deze ingeslagen weg gaan we verder.”

Deschacht: “Ze hadden niet veel nodig”

Olivier Deschacht kon zijn 100e Europese wedstrijd niet bekronen met een stunt. “Ze hadden niet veel nodig om te scoren hé. Dat is de Champions League. Elke kans die je daar weggeeft wordt afgestraft. 4-0 zijn zware cijfers maar iedereen die de match gezien heeft weet dat de uitslag te hard is. Zelf hadden we altijd moeten scoren. We speelden met lef, creëerden 4-5 goede kansen en hadden op momenten zelfs meer balbezit dan hen. Jammer dat ze zo makkelijk scoren.”

Op het einde kreeg Deschacht nog een applauswissel voor zijn 100e Europese competitiematch. “Dat is leuk maar als je 4-0 verliest dan is dat geen mooie souvenir. Mijn truitje heb ik na de match gewisseld met mijn rechtstreekse tegenstander. Mbappé, ja.”

Gerkens: “Ontgoochelend”

“Dit is toch wel ontgoochelend want we speelden een degelijke wedstrijd, buiten de uitslag dan”, reageerde Pieter Gerkens. “We kregen enkele mooie kansen en hadden kunnen scoren maar dat lukte helaas niet. Je weet dat ploegen als PSG elke kans afstraffen.”

Foto: Isosport

“Die vroege tegengoal hadden we zeker moeten voorkomen, maar dat ze hun eerste kans meteen afstraffen toont dat het topniveau was. We hebben zo goed mogelijk gevoetbald en probeerden de bal lang in de ploeg te houden waardoor we niet achter die bal moesten lopen en konden van daaruit kansen creëren. Dat hebben we met vlagen kunnen doen. Tegen zo’n tegenstander weet je dat wanneer je je kleine kansjes niet afmaakt, het over is. Voor mezelf was dit natuurlijk een super-ervaring. Voor zo’n machten doe je het, dit was een hele leerervaring.”

Dendoncker: “Dodelijk efficiënt”

“Na die vroeg goal weet je dat het niet makkelijk wordt”, aldus Leander Dendoncker. “We hebben in balbezit toch veel lef getoond. Van die drie kansen had er toch één binnen gemoeten. Zo’n ploegen zijn immers dodelijk efficiënt, dat hadden ze al getoond. Dat is Champions League. Wij kregen kansen maar maakten ze niet af.”

Foto: Isosport

Het verschil met Celtic, waarin Anderlecht het spel moest ondergaan, was echter groot. “Het was leuker om de bal te hebben. We hadden wat tijd om oplossingen te zoekenomdat we hoger gepositioneerd stonden. Dat is het verschil.”

Sels: “Overdreven score”

“De score was overdreven”, vond doelman Matz Sels. “Ze waren dodelijk efficiënt, dat wisten we. We speelden een behoorlijke eerste helft met drie goeie kansen. Het publiek was fantastisch, anders had hier iets mooi in gezeten.”