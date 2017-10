Red Flames krijgen opslag, terwijl Deense voetbalvrouwen staken na njet van hun voetbalbond

Kleine aardverschuiving in het Scandinavische vrouwenvoetbal. Terwijl de Noorse nationale ploeg voortaan dezelfde premies krijgt als de mannen, weigeren de Deense dames morgenavond tegen Zweden te spelen om finan­ciële reden. Niets van dit soort problemen bij de Red Flames, waar bijna een akkoord is over de WK-premies. Premies die ten opzichte van het EK worden opgetrokken. “We voelen ons begrepen door de bond.”

“Equal play, Equal pay.” Hetzelfde spel, hetzelfde loon. Tessa Wullaert liet er vorige week een ballonnetje over op dat dat misschien ook bij de Red Flames een denkpiste zou mogen zijn. Aanleiding was de gelijkstelling van de premies voor mannen en vrouwen bij de Noorse voetbalbond. De Deense nationale vrouwenploeg gooide gisteren nog een extra laagje bovenop de discussie. Nadat ze eerder al staakten voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland, weigeren de Denen nu om morgen aan te treden in de WK-kwalificatiematch tegen Zweden. De reden? Het uitblijven van een definitief akkoord waarin de Deens voetbalbond de verhoging van de premies bevestigt. En de volledige professionalisering van het Deense vrouwenvoetbal in het algemeen.

“Dat zal bij ons niet snel gebeuren”, zeggen Julie Biesmans en Yana Daniëls. Beide Red Flames zijn actief bij het Britse Bristol en zetelen in de zes- à zevenkoppige spelersraad van de nationale ploeg. “Wij voelen ons begrepen door de voetbalbond. Wij verwachten ook niet dat we hetzelfde gaan verdienen als de mannen. Het verschil tussen de Noorse mannen- en vrouwenploeg is ook kleiner dan tussen ons en de Rode Duivels. Voor het EK zijn we redelijk snel tot een akkoord gekomen over onze premies en we verwachten dat er nu ook niet te veel moeilijkheden zullen zijn.”

Meer dan op EK

Een akkoord over de WK-premies is inderdaad nakende. Maandag werd er nog onderhandeld met de speelsters en vandaag wordt het voorstel op andere niveaus nog eens finaal doorgenomen. Gelijkgesteld met de mannen worden de premies dus niet, maar in het huidige voorstel krijgen de Red Flames deze campagne een nieuwe ‘loonsverhoging’, nadat de traditionele overwinningspremies van 200 euro bruto voor het EK al een stuk de hoogte werden ingejaagd.

Voor de WK-kwalificatiematch tegen Roemenië van morgen zijn er bovendien al bijna 4.000 tickets verkocht. België gaat na de 12-0-recordzege tegen Moldavië tegen de Roemenen op zoek naar een zes op zes.

Dinsdag staat de verplaatsing naar Portugal op het programma.