Meer dan 800 agenten voor confrontatie tussen Club Brugge en Antwerp, vrees voor Nederlandse hooligans

Club Brugge-Antwerp wordt naast het veld de meest beladen wedstrijd in jaren. Er wordt zondag een indrukwekkende politiemacht opgetrommeld, terwijl ook Club zelf al de nodige maatregelen trof om confrontaties tussen supporters te vermijden.

In Brugge telt men met een bang hart af naar het bezoek van Antwerp van zondag. Dat bevestigt ook Dirk Van Nuffel, korpschef van de lokale politie Brugge. “De Antwerpenaren wachten al 14 jaar om in Brugge op bezoek te komen. Er worden honderden agenten ingezet”, zegt Van Nuffel. “Zo’n aantal is hoogst uitzonderlijk voor een nationale wedstrijd. Hoeveel agenten dat zijn? Vergelijk het met het aantal agenten dat werd ingezet voor de wedstrijd tegen Besiktas.”

Rekening houdend met die wedstrijd zou het gaan om 800 à 900 agenten plus de nodige omkadering. De Brugse politie ving ondertussen ook geruchten op dat hooligans van ADO Den Haag en Willem II naar België zouden afzakken. “Maar dat zullen we op het moment zelf moeten zien”, aldus Van Nuffel, die vooral prioriteit maakt van de veiligheid in de directe omgeving van het stadion. Zo mogen cafés in de omgeving van het stadion geen drank in glazen schenken. “Ik ben vooral bekommerd om de mensen die op een veilige manier naar een topmatch willen volgen. Als die zogenaamde supporters elders op elkaars gezicht willen slaan, moeten ze dat zelf weten. Die free fights zijn niet mijn eerste bekommernis.”

De schrik voor rellen zit er dus goed in. Afgelopen week raakte bekend dat Club Brugge 200 tickets in de thuisvakken annuleerde omdat ze gekocht werden door Antwerp-supporters. “We hebben al die namen laten checken wat betreft hooliganisme”, gaat Van Nuffel verder. “Blijkbaar zijn die supporters nog niet echt gewoon aan de combiregeling. Af en toe leggen ze die naast zich neer.”

Vervolging

Uit goede bron vernam onze redactie dat een honderdtal Antwerp-fans er toch in geslaagd is om tickets te bemachtigen tussen de thuissupporters. Ze zouden zich vooral bevinden aan de rechterkant in de Westtribune en midden bovenaan de Oosttribune. Antwerp krijgt sowieso 850 plaatsen in het bezoekersvak. “Wie op een andere manier probeert binnen te raken, riskeert vervolging”, besluit Van Nuffel. “Er zullen er wel door de mazen van het net glippen, maar als er Antwerp-supporters tussen de harde kern van Club belanden, wens ik die veel succes.”