De wedstrijd na de wedstrijd: blauwe plekken voor Neymar

Neymar en de Belgen, het was een verhaal in drie hoofdstukken. Eerst was er de match met die van Anderlecht op het veld. Nadien had je de strijd tussen de spelers van paars-wit om zijn truitje en een uur na de match kwam er voor de journalisten ellebogenwerk aan te pas om enkele schamele quotes van de Braziliaan te bemachtigen.

Foto: rr

Alsof we middenin de moshpit stonden op een punk- of metalconcert. Zo voelden we ons toen Neymar de mixed zone betrad, de plek waar de interviews na de match plaatsvinden. U moet weten, de mixed zone op Anderlecht moet zowat de kleinste zijn van heel de Champions League. Zelfs drie weken geleden, tegen Celtic, barstte ze al uit haar voegen. Dan kan je je inbeelden hoe het er gisteren toeging. Iedereen wilde zijn vraag stellen aan de Braziliaan. Ook wij, met enkele blauwe plekken tot gevolg.

Maar zoals verwacht laat Neymar zich niet zomaar strikken door een simpele Belg. Zijn truitje had hij al gegeven aan de enige Anderlecht-speler die Portugees spreekt – Josué Sa – en ook na de wedstrijd waren de Portugese journalisten de enigen die een antwoord kregen. Vier vragen mochten ze stellen. Wat wij begrepen: “Anderlecht was een sterke tegenstander.” En over zijn vrijschop: “Of ik dat afgekeken heb van Juninho (de voormalige Braziliaanse vrijschopspecialist van Lyon, nvdr.)? Neen, het was een ingeving van het moment. Maar ik ben er zeker van dat Juninho trots is op mij.” En tot slot over zijn samenspel met Mbappé: “Ik zijn leermeester? Neen, hij is op zichzelf al heel goed.” En weg was hij.