CLUBNIEUWS. Vormer niet op training bij Club Brugge, Juventus-huurling zelfs niet in selectie bij Zulte Waregem

Gisteren was het even schrikken voor de Club-supporters, want Ruud Vormer was nergens te bespeuren op training. Grigoris Kastanos stond in Lazio Roma nog aan de aftrap, vandaag behoort de 19-jarige Cypriotische huurling van Juventus zelfs niet eens tot de wedstrijdselectie bij Zulte Waregem voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse in de Europa League. Genk moet dan weer nog een maand wachten op Trossard. Uw clubnieuws van de dag.

Denswil out, Vormer traint niet bij Club Brugge

Gisteren was het even schrikken voor de Club-supporters, want Ruud Vormer was nergens te bespeuren. Navraag leerde dat er niets ernstig aan de hand is. Vormer sloeg gisteren preventief een training over en zou vandaag gewoon weer op het veld verschijnen. Die andere Nederlander, Stefano Denswil, moet de wedstrijd tegen Antwerp zo goed als zeker aan zich laten voorbijgaan met een enkelblessure. Hij verscheen gisteren nog steeds niet op het trainingsveld en wordt wellicht klaargestoomd voor de wedstrijd tegen Genk van dinsdag of die tegen Sint-Truiden op 29 oktober. Ook Clasie bleef opnieuw binnen. Poulain trainde individueel buiten maar is sowieso nog even out.(jve)



Juventus-huurling zelfs niet in selectie bij Zulte Waregem



Zulte Waregem mag rekenen op een talrijke opkomst vanavond voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse in de Europa League. Er waren gisterenmiddag nog een kleine duizend tickets beschikbaar. Opgelet: de loketten blijven gesloten en vandaag zijn geen tickets meer beschikbaar. Vitesse vaardigt zo’n 1.300 supporters af. Opvallend: Grigoris Kastanos stond in Lazio Roma nog aan de aftrap, vandaag behoort de 19-jarige Cypriotische huurling van Juventus zelfs niet eens tot de wedstrijdselectie. (jcs)

Nog maand wachten op Trossard (Genk)

Leandro Trossard liet gisteren een MRI-scan nemen. De spierscheur van drie centimeter die hij vorige maand opliep aan de quadriceps, is intussen al voor tachtig procent geheeld. Als het herstel vanaf nu vlot verloopt, zou hij na de volgende interlandbreak (weekend van 11 november) zijn comeback kunnen maken. De spelers van Genk werkten gisteren een wedstrijd elf tegen elf af. Karelis stond een halve partij in de spits bij de B-ploeg. Tijdens de wedstrijd moest Dries Wouters na een contact met Marcus Ingvartsen vervroegd afhaken met een knieblessure. Aidoo trainde individueel. (rco)

Tomasevic (KV Oostende) sukkelt met blokkage

Zarko Tomasevic trainde gisteren niet. De Montenegrijn sukkelt met een blokkage en bleef daardoor binnen. Vandaag of morgen moet blijken of hij fit geraakt voor de wedstrijd van zaterdag tegen Sint-Truiden. Banda, Jonckheere en Rajsel blijven allen nog een poosje out. KVO traint de hele week op het kunstgrasveld op de Schorre om zich aan te passen aan de omstandigheden op STVV. Custovic schotelde zijn groep gisteren een training van 2,5 uur voor. Fans die de verplaatsing naar Limburg willen maken, kunnen zich nog inschrijven bij een van de supportersbussen via de website. (jve)

Stojanovic (KV Kortrijk) twijfelachtig voor Gent

Jovan Stojanovicis onzeker voor de wedstrijd tegen Gent. De Servische middenvelder viel midden september in de opwarming van de bekerwedstrijd tegen Durbuy uit met last aan de rug. Sindsdien sukkelde hij steeds met die blessure en het is twijfelachtig of hij fit zal geraken tegen zaterdag. En Bennard Kumordzi heeft last van zijn lies. Uit voorzorg trainde hij gisteren tweemaal individueel, maar hij raakt zeker wedstrijdklaar voor zaterdag. Van Loo zal vandaag dan weer weten of hij geopereerd moet worden aan de meniscus. (gco)

Lokeren ontbindt contract van Gary Martin



Sporting Lokeren heeft gisteren het contract met de Engelse aanvaller Gary Martin (27) in onderling overleg ontbonden. Ex-trainer Runar Kristinsson haalde Martin in januari 2017 naar Daknam als back-up voor De Sutter. Maar de 27-jarige spits kon geen potten breken in het Waasland. Hij kwam in totaal veertien keer in actie, maar scoren lukte hem niet. Dit seizoen zat het jeugdproduct van Middlesbrough zelfs nog niet in de selectie. (whb)

Verzorging voor Bolat (Antwerp)

De Antwerp-kern werkte enkel gisterochtend een veldtraining af. Yatabare en Ofosuhene trainden nog steeds individueel. Bolat hield het bij kinebehandeling en verzorging. Maar het aantreden van de doelman op het veld van Club Brugge lijkt haast een zekerheid. Ook Van Damme en Arslanagic bleven binnen voor verzorging. Of dat duo fit raakt, is een ander paar mouwen. Vandaag werkt de Great Old in de voormiddag een training achter gesloten deuren af, morgen en zaterdag idem dito, maar dan pas in de namiddag. Zondag speelt Antwerp al om 14.30 uur op het veld van Club Brugge. (stdr)

Knieprobleem voor Vitas (KV Mechelen)

KV Mechelen kan zaterdag in Eupen wellicht niet rekenen op Uros Vitas. De Servische verdediger trainde deze week nog niet mee door een probleem aan de knie en moet dan ook op consultatie bij een specialist. Ook Paulussen (appendixoperatie) en Claes (last aan achillespees) trainden niet mee met de groep. Denzel Jubitana moet onder het mes om zijn aanslepende knieblessure te verhelpen. Een trainingswedstrijdje van een uur op bezoek bij Beerschot-Wilrijk eindigde gisteren op een 2-2-gelijkspel. Drazic en El Messaoudi maakten de Mechelse doelpunten.

(thst)

Emond traint opnieuw mee bij Standard

Bij Standard werd er gisteren één keer getraind. Renaud Emond vervolgde de groepstraining, waardoor trainer Sa Pinto morgen in Moeskroen op een volledig fitte groep kan rekenen. Met uitzondering van Bokadi (kruisband). (bfa)