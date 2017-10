Destiny’s Child-ster kampte met depressie: “Beyoncés vader zei: Hoe kan je nu depressief zijn? Je gaat op tour”

Terwijl de muziekgroep de ene hit na de andere scoorde, vocht een van de leden van Destiny’s Child achter de schermen met een depressie.

Foto: BELGAIMAGE

Michelle Williams (37) onthulde in de talkshow ‘The Talk’ dat ze lange tijd met een zware depressie kampte. “Ik besefte niet wat er aan de hand was tot ik rond de dertig was. Ik dacht dat het gewoon een soort groeipijn was.”

“Ik heb al problemen sinds ergens tussen m’n dertiende en vijftiende. Maar op die leeftijd wist ik niet hoe ik die problemen moest benoemen.”

Williams vertelde dat de situatie “heel, heel slecht” werd. “Tot het punt dat ik zelfmoordneigingen had. Ik was in zo’n donkere en zware plaats…”

Tijdens haar tijd bij Destiny’s Child vertelde ze de manager van de groep – Mathew Knowles, de vader van bandlid Beyoncé – over haar depressie. “Maar toen ik het hem vertelde, zei hij: ‘Jullie hebben net een miljoenendeal getekend, je staat op het punt om te touren. Waar kan je nu depressief over zijn?’”

Volgens Williams reageerden verschillende mensen op dezelfde manier. “Ik denk dat hij wilde dat ik dankbaar was. Wat ik ook was, maar ik was nog altijd triest.”

Het gaat nu gelukkig beter met Williams, die na de show op Twitter opriep om niet te aarzelen om hulp te zoeken.

Thank you @TheTalkCBS for being a safe place to talk about #depression #mentalhealthawareness!! Don’t be afraid to reach out for help! — Michelle Williams (@RealMichelleW) 18 oktober 2017

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.