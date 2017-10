Imams moeten verplicht Nederlands of Frans kennen

(Import)imams moeten een opleiding in België volgen en ­Nederlands of Frans spreken. Dat om te vermijden dat imams uit bijvoorbeeld Saudi-Arabië in ons land komen preken zonder voeling te hebben met de westerse samenleving. Dat beveelt de parlementaire onderzoekscommissie 22/3 aan. Zij heeft anderhalf jaar na de terreuraanslagen in Brussel een kamerbrede consensus bereikt over haar laatste werf ‘radicalisme’.