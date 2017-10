Unicum bij Playboy: voor het eerst transgender vrouw op de cover

Een unicum op de cover van Playboy. Het nummer van november 2017 zal voor de allereerste keer een transgender model op haar cover doen schitteren. Ines Rau mag zich vanaf dan tot de ‘playmates’ rekenen.

De eerste uitgave van het tijdschrift na de dood van bezieler Hugh Hefner zal meteen gepaard gaan met een verfrissende start. Voor de eerste keer in 64 jaar tijd zal iemand die de transitie meemaakte van man naar vrouw de voorpagina sieren. In 1991 stond transgender Tula al in de septembereditie van het tijdschrift, maar zij haalde de cover niet.

The first transgender woman to pose for Playboy was Tula in September 1991. pic.twitter.com/Xpl65HZaEU — Playboy (@Playboy) October 19, 2017

Op de voorpagina

Ines Rau doet dat dus nu wel. Het 26-jarige model, geboren in Parijs, noemt haar naaktfoto’s op een dubbele pagina in het erotisch blad haar manier van “uit de kast komen”. “Ik heb een hele lange periode geleefd zonder dat ik durfde zeggen dat ik een transgender ben”, vertelt het model aan Playboy. “Maar daarna besefte ik dat ik gewoon moet zijn wie ik ben. Het is een zaligheid om de waarheid over jezelf te zeggen, of het nu gaat over je gender, je seksualiteit of wat dan ook.”

Met haar verschijning in het magazine hoopt ze andere mensen te inspireren. “Ik wil een woordvoerster zijn voor iedereen die bang is om te zijn wie ze echt willen zijn, omdat ze bang zijn dat ze veroordeeld of afwezen zullen worden”, zegt Rau. “Je zou je net sterker moeten voelen door je verschillen met anderen. Je hoeft niet te zijn wie de maatschappij zegt dat je moet zijn.”

Rau is niet aan haar proefstuk toe in de magazine- en modewereld. Ze brak door als danseres voor verschillende DJs en haar foto’s verschenen al in gerenommeerde bladen als ‘Vogue’ en ‘W magazine’. Als model zal ze ook meelopen in de herfst en winter show van Balmain, zo vertelt haar website.

Controverse

Heel wat mensen juichen de beslissing van Playboy toe, omdat ze het oorspronkelijke concept van het magazine heel erg terugvinden in het verhaal van dit model: het tijdschrift draait om “seksuele bevrijding”. Anderen zijn dan weer minder enthousiast en laten hun ongenoegen over de beslissing horen via Twitter.