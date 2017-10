Franse pers mals voor moedig Anderlecht dat vooral voor de pauze indruk maakte

Er is iets aan de hand in Frankrijk. Zelfs na een nul-vier overwinning op het veld van Anderlecht bleven de ronkende titels op stal. Of was het een vorm van medelijden met les petits Belges? Anderlecht maakte gisteren geen slechte indruk in Frankrijk, ondanks de ruime nederlaag.

‘Faciles’, kopte de toonaangevende sportkrant L’Equipe op haar frontpagina maar niet zonder binnenin een kritisch vingertje boven te halen. PSG heeft afgezien en vooral de collectieve prestatie is voor verbetering vatbaar. Vrij vertaald: Anderlecht bood meer dan behoorlijk weerwerk en het waren vooral de individuele flitsen van het trio Neymar, Mbappé en Cavani die paars-wit op de knieën hebben gekregen.

Le Figaro

Le Figaro gaat zelfs nog een stapje verder. Natuurlijk hebben ze het over een nieuwe demonstratie van de Parijzenaren maar voor hun redactie was doelman Areola het grote lichtpunt. Infranchissable, niet te passeren. Om maar te zeggen dat het ook Le Figaro niet was ontgaan dat Anderlecht vooral voor de pauze te veel kansen had afgedwongen.

Het Franse voetbalmagazine France Football zwaaide zowaar met lof naar het Anderlecht voor de pauze. Hun analist loofde de hoge pressing van Anderlecht en concludeerde dat de Brusselaars voor de pauze meer kansen creëerden dan hun gereputeerde tegenstander. PSG had makkelijk met een minder goed gevoel de pauze kunnen induiken, concludeerde France Football bij wie vooral Oneykuru voor de pauze was opgevallen. Dat Anderlecht na de pauze de prijs betaalde voor zijn energieke eerste helft, werd door de Fransen opvallend mild beoordeeld.

France Fooball.

Ook de plechtstatig kwaliteitskrant Le Monde kon niet anders dan concluderen dat PSG Anderlecht had verpletterd zonder te schitteren. Ook voor Le Monde was het Anderlecht voor de rust een openbaring. Na het vroege doelpunt verwachtte iedereen een superdominant PSG en een karrenvracht doelpunten. De doelpunten zijn er gekomen, de dominantie niet, analyseerde Le Monde. Zonder enkele sterke interventies van Alphonse Areola was Anderlecht zonder twijfel voor de pauze langszij gekomen, aldus de Franse kwaliteitskrant.

Zelfs The Sun, doorgaans niet verlegen voor een explosieve titel na een ruime score, toonde zich opvallend mild voor Anderlecht. Het was in geen geval a walk in the park voor PSG, vond The Sun. Dezelfde teneur bij het Duitse Bild. Gepland maar met meer moeite dan gedacht wint PSG bij Anderlecht, openden de Duitsers hun analyse. Ook het voetbalweekblad Kicker zag dat PSG won dankzij de individuele klasse van hun spitsen maar dat collectief Anderlecht de betere prestatie afleverde. Schijnbaar heeft Anderlecht woensdagavond heel wat kenners verrast.