Ratko Svilar haalt ongemeen hard uit naar Anderlecht, zoon Svilar is kop van jut in Britse en Portugese pers

Bij Benfica stond woensdag Mile Svilar in doel voor de confrontatie met Manchester United en werd daarmee de jongste doelman ooit in de Champions League. Svilar flaterde echter bij de enige goal van de match en dus was hij kop van jut in de pers. Intussen haalde vader Ratko in Het Laatste Nieuws uit naar Anderlecht.

Man United had het tot lang knap lastig in Portugal. Tot Svilar een onschuldige vrije trap van Marcus Rashford verkeerd beoordeelde. De amper 18-jarige doelman greep de bal uit de lucht maar liep er dan zelf mee over de lijn. Pijnlijke voor Svilar en 0-1 United. Meteen ook de eindstand. De jonge doelman werd na afloop wel getroost door Romelu Lukaku en José Mourinho sprak op de persconferentie lovende woorden over de amper 18-jarige Servische Belg.

Het kon echter niet anders dat zowel de Portugese als de Britse pers groot uitpakten met de misser van Svilar. A Bola kopte donderdag “Desculpado”, vertaald: “Verontschuldigd”. Omdat zowel Mourinho als Benfica-coach Rui Vitoria Svilar een hand boven het hoofd hielden. Record hield het op “Assim custa mais”, vertaald: “Het kost dus meer”. Dan talent om het te maken in de Champions League.

In Engeland keken ze uiteraard meer naar de zege van Man United dan naar de nederlaag van Benfica, maar ook daar kreeg Svilar de nodige aandacht. “Boy Blunder” kopte The Mirror, dat het heeft over een “bizarre fout van de doelman” die “United een kostbare zege schonk”.

The Daily Star pakte uit met een woordgrapje: “Jose boys go the extra Mile”. Ook zij zagen Man United zwoegen in Portugal en enkel de drie punten pakken door de blunder van de jonge doelman. “De Belgische doelman Svilar maakte er een puinhoop van toen hij met de bal over de lijn liep”, klinkt het.

The Sun had het dan weer over “Mile Sigh”. Vrij vertaald: de zucht van Mile. “Man United won dankzij een beetje hulp van Benfica en recorddoelman Mile Svilar. Het was een debuut om snel te vergeten”, aldus de Britse krant. In The Telegraph had men het over een “Teenage Howler”, een tienerblunder, die United de overwinning bezorgde.

Ratko haalt uit naar Anderlecht

Svilar maakte deze zomer op nogal controversiële wijze de overstap van Anderlecht naar Benfica. Daar kwam vader Ratko vandaag nog eens op terug in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Alles verliep volgens plan tot Anderlecht mondelinge afspraken (door hén gemaakt) begon te negeren, en de hoofdcoach in een individueel gesprek Mile vertelde dat hij geen vertrouwen had in hem en dat zijn buikgevoel hem zei dat het beter was om op uitleenbasis naar Beveren te gaan, want Mile was niet klaar voor het seizoen 2017-2018. Ook werd onze zoon van 17, 18 jaar door een vooraanstaand official van Anderlecht bedreigd met de woorden dat hij een straatvechter was en zou vechten tegen ons”, aldus Svilar Senior.

“Al dit zette Mile ertoe aan om de beslissing te nemen om Anderlecht per direct te verlaten. Die keuze maakte Mile en Mile alleen. Ik als vader zag mij genoodzaakt om in actie te komen, en vriendelijk verzocht ik het bestuurslid om mijn zoon niet langer te bedreigen, en ik vroeg de zaakwaarnemer van Mile om de best mogelijke optie te zoeken.”

Gert Verheyen, de coach van de Belgische U19, stelde deze week dat hij Svilar niet meer gaat oproepen omdat hij “tien keer gebeld” had en nooit iets terug vernomen had. “Mijn zoon vertelde mij dat hij NOOIT één oproep of voicemail kreeg van de huidige U19-coach noch van iemand anders van de KBVB. Ik sta garant voor de belofte van mijn zoon, hij heeft voldoende ballen aan zijn lijf en persoonlijkheid om om het even wie van de bond te beantwoorden. Ik vertrouw mijn zoon 200% in deze zaak en ik ben vrij zeker dat iemand met opzet hem trachtte te bereiken op een fout nummer”, reageert Svilar.