Deze royal is het meest invloedrijke stijlicoon

Kate Middleton is niet langer het meest invloedrijke koninklijke stijlicoon, maar de titel blijft wel in de familie, want het is haar tweejarige dochtertje die met deze eer gaat lopen. Een nieuw rapport van eBay heeft immers uitgewezen dat een outfitje van prinses Charlotte het hoogste percentage aan zoekresultaten op het internet heeft opgeleverd.

Volgens het nieuwe rapport van eBay heeft de kleine prinses Charlotte de grootste invloed op de verkoop van modeartikelen ter wereld en overstijgt ze zelfs de impact van haar stijlvolle moeder die de kassa's toch ook flink doet rinkelen. Een woordvoerder van eBay verklaarde dit als volgt aan de krant Hello: "De gele cardigan die prinses Charlotte droeg op haar verjaardagsfoto heeft het hoogste percentage aan zoekresultaten op het internet opgeleverd dat ooit geregistreerd werd voor een kledingstuk dat gedragen werd door eender welke royal."

Prins George in blauwe trui

Diezelfde woordvoerder oordeelt dat het vooral de jongste generatie van royals is die de meeste invloed uitoefent en een nieuwe vorm van winkelgedrag op eBay introduceert. Zo blijkt ook prins George een populair stijlicoon, met talloze fans die massaal op het internet op zoek gingen naar de blauwe trui die hij vorig jaar tijdens de koninklijke tournee in Canada droeg.

Ondanks de groeiende populariteit van haar kinderen blijft de invloed van Kate Middleton uiteraard groot. Volgens eBay wordt er nog steeds online gezocht naar de jurk die ze droeg op haar verlovingsfoto en de meeste jurken die ze draagt tijdens publieke gelegenheden zijn meestal in een mum van tijd uitverkocht. Al krijgt ze nu blijkbaar ook al wat concurrentie te verduren van Meghan Markle. AOL stelde vast dat alle kledingstukken die ze droeg tijdens de Invictus games al uitverkocht zijn.