Big Brother in Limburg: met dit snufje wil Racing Genk zelfs weten wat spelers ’s nachts doen

Opschudding in voetballand. Racing Genk volgt voortaan de fysieke activiteiten van zijn spelers via een polsband die vierentwintig uur per dag allerhande data doorspeelt. Kort door de bocht: de club weet wanneer ze eten, slapen tot, jawel, zelfs sexueel actief zijn.

Het Laatste Nieuws pakt uit met het toch wel opmerkelijke verhaal. De filosofie achter het polsbandje is nochtans voor de hand liggend. Om de prestaties op het veld te bevorderen, is het wenselijk om de spelers de klok rond in de gaten te houden. Rusten ze voldoende, wat is hun hartslag, recupereren ze van de geleverde inspanningen? De technologie is ook niet nieuw. Smartwatch, stappentellers, fitbits… Zowat iedereen heeft tegenwoordig wel een tool op zak om zijn of haar fysieke activiteiten te registreren. Het spreekt voor zich dat topsporters niet achter kunnen blijven. Maar bij Genk gaan ze dus wel heel ver. Whoops - zo heet het hebbedingetje - registreert hartslag en hartslagvariabiliteit. Op basis hiervan wordt het recuperatievermogen berekend en het aantal uren slaap dat een speler nodig heeft om ’s anderendaags fit aan de training te beginnen. De polsband is gekoppeld aan de smartphone van de spelers zodat iedere speler op de hoogte wordt gebracht van wanneer hij best gaat slapen. Het polsbandje heeft evenwel geen GPS-functie zodat de club niet kan volgen waar de speler zich bevindt.

Over dit bandje gaat de discussie.

Gewenst door de ene, verwenst door de andere speler, zo blijkt nu. Zo zou Thomas Buffel niet bereid zijn de ‘tracker’ te dragen en hij staat zeker niet alleen. “Criminelen dragen een enkelband, bij Genk is het een polsband. Ik voel me net een gevangene”, getuigt een anonieme speler. “Ze weten zelfs wanneer we seks hebben.”

Is dit een inbreuk op de privacy? “Om in orde te zijn met de wetgeving moeten de spelers hun toestemming geven”, klinkt het bij de privacycommissie. “Schriftelijk zelfs, omdat gezondheidsgegevens beschouwd worden als gevoelige data. Je kan nooit verplicht worden zo’n bandje te dragen. Wie weigert, mag dan ook niet gesanctioneerd worden.” Racing Genk snapt de commotie niet. “Voor ons is dit een middel om bij te dragen tot het professioneel begeleiden van onze mensen”, aldus physical coach Ruben Peeters. Het is ook niet goedkoop, zo blijkt. Racing Genk kocht in totaal dertig polsbandjes aan voor zo’n 13.000 euro. Ook blijkt dat de whoop in de Verenigde Staten onder topsporters reeds als een gemeengoed wordt beschouwd. Absolute toppers als LeBron James en Michael Phelps hebben er het nut al lang van ingezien. En nu dus ook Racing Genk! Al valt dat uit de resultaten nog niet af te leiden.