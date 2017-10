ADVIES. Mijn haar is gestopt met groeien. Wat kan ik doen?

Spaar je voor langer haar, maar lijkt dat niet te lukken omdat je lokken niet meer groeien? BV-kapper Jochen Vanhoudt van Clientology weet raad.

Eerst en vooral: je haar groeit uit de wortel en stopt dus eigenlijk nooit met groeien. Het is wel mogelijk dat je lokken niet langer worden omdat ze op een bepaald punt afbreken. Als je je coupe niet onderhoudt, zal dat effect alleen maar erger worden.

Veel dames gaan niet langs bij de kapper om hun puntjes te laten knippen. De reden? Ze vrezen voor een te kort kapsel en bijgevolg nóg langer sparen voor lang haar. Vroeger bestond er een techniek waarmee je een knipbeurt kon overslaan: haarbranden. Daarbij werden lokjes haar met de puntjes naar buiten gedraaid. Vervolgens ging de kapper er met vuur langs en brandden de gespleten punten af. Vele klanten en kappers waren echter bang om te veel haar te verbranden. Het was een drastische methode en je haar stonk.

Vandaag is er goed nieuws voor dames die de schaar schuwen, want er is een tool op de markt: de zogenaamde split ender. De naam verraadt het al: het toestel, waarmee je net zoals een platte tang over het haar strijkt, detecteert kapotte puntjes en kort ze drie millimeter in. Ik werk er zelf mee en mensen zijn enthousiast. Het haar ziet er na een behandeling gezond uit en voelt zachter aan. Laat dit best wel door een professional doen, zodat het nauwkeurig is uitgevoerd. Dames met lang haar zitten hiervoor een uurtje in de kappersstoel. Kortere kapsels zijn na een half uur klaar.