"Familieman" Ronaldo is niet alleen op het veld de perfecte "winger": ex-ploegmaat profiteert

Dat Cristiano Ronaldo een van de beste voetballers ter wereld is, weten we al heel lang. Maar dat hij ook naast het veld als "winger" uit de voeten kan, dat is nieuw. Onder andere de New York Post meldt dat de Portugees ervoor gezorgd heeft dat James Rodriguez aan de praat is geraakt met Instagram-model Helga Lovekaty.

Rodriguez speelt op dit moment op huurbasis bij Bayern maar was drie seizoenen lang ploegmaat van Ronaldo bij Real Madrid. De Colombiaan maakte in juli bekend dat hij ging scheiden van zijn vrouw Daniela Ospina, de zus van Arsenal-doelman David Ospina, waarmee hij een dochter heeft.

De 26-jarige aanvallende middenvelder dook dus het leven als single opnieuw in en kreeg daarbij hulp van CR7. De Portugees zou Rodriguez namelijk voorgesteld hebben aan Helga Lovekaty tijdens een feestje. De Russische schone maakt al een tijdje het mooie weer op Instagram en werd onlangs gecontracteerd door modellenbureau Mavrin Models. Ook Rodriguez nam na het feestje contact op met haar en beiden wisselen regelmatig likes uit op sociale media.

It's time to make my new grandiose plans in my new blouse from @yoinscollection ?????? Een bericht gedeeld door Helga Lovekaty (@helga_model) op 16 Okt 2017 om 7:53 PDT

Sunny Indonesia ???? Een bericht gedeeld door Helga Lovekaty (@helga_model) op 27 Sep 2017 om 8:13 PDT

I adore early autumn ?? especially if I understand that it came only by the calendar. What is your favorite season? ?? Een bericht gedeeld door Helga Lovekaty (@helga_model) op 5 Sep 2017 om 8:39 PDT

Disfrutemos de esos pequeños momentos que sacan grandes sonrisas. ???????? Een bericht gedeeld door James Rodríguez (@jamesrodriguez10) op 1 Okt 2017 om 2:02 PDT

Intussen is Ronaldo zelf zijn wilde haren wat kwijt en geniet hij van het gezinsleven met vrouw Georgina Rodriguez en hun drie kinderen.

Sobran las palabras ?? Os amo Een bericht gedeeld door Georgina Rodríguez (@georginagio) op 16 Okt 2017 om 12:23 PDT