Egyptische krant waarschuwt mannelijke WK-fans: “Russische vrouwen zijn te mager of te dik”

Egyptische fans vieren de kwalificatie voor het WK in Rusland en zien zich straks al in een walhalla vol langbenige blondines terechtkomen! Foto: AP

Egypte zal volgend jaar voor het eerst in 28 jaar opnieuw van de partij zijn op een WK voetbal. En dus zullen heel wat fans naar het land van president Poetin afreizen. De Egyptische krant ‘Youm7’ vindt het zijn plicht de Egyptische mannen te waarschuwen voor de Russische vrouwen.

Blond, atletisch gebouwd en bovenmatig gepassioneerd: Egyptische mannen hebben zo hun eigen stereotiep beeld van hoe de Russische vrouw zich de komende zomer aan hen zal openbaren. De horde Russische vrouwen die jaarlijks naar de toeristische vakantieoorden komen afgezakt, hebben tot dit beeld bijgedragen.

‘Youm7’ vreest dat veel Egyptische mannen in Rusland misleid zullen worden door de langbenige Russinnen. Een video van drie Russische schonen die de Egyptische kwalificatie vieren door met een Egyptische vlag te zwaaien, heeft het testosterongehalte van de gemiddelde Egyptenaar alleen maar de hoogte ingejaagd, vreest de krant. En tegelijk ook het verwachtingspatroon.

Journaliste Menna Allah Yehia is daarom in haar pen gekropen. “In het algemeen zijn Russische vrouwen altijd op zoek naar geld, dus ook het uwe”, waarschuwt ze.

Verder advies: “Wie hoopt in Rusland de vrouw-met-de-juiste-maten te vinden om aan zijn dikke echtgenote te ontsnappen, zal evenzeer bedrogen uitkomen. Russische vrouwen zijn of te mager of te dik.”

Ook de Egyptische vrouwen vierden de WK-kwalificatie. Gaan zij mee naar Rusland? Foto: Photo News

Over het waarom van haar artikel is ze duidelijk. Yehia: “Ik heb het geschreven als steun voor de Egyptische vrouwen die volgende zomer hun echtgenoot naar Rusland zien afreizen en schrik hebben dat hij met een Russische zal aanpappen.”

Oh ja, naar Rusland reizen zal niet zo eenvoudig zijn voor de Egyptische fans. Als gevolg van de aanslag op een Russisch lijnvliegtuig, nu twee jaar geleden, waarbij 224 overwegend Russische passagiers om het leven kwamen, werden alle directe luchtverbindingen tussen Rusland en Egypte opgeschort. Egyptenaren kunnen Rusland voorlopig enkel bereiken via een ‘derde partner’ wat de reis gevoelig duurder maakt.