Niels Destadsbader gaat op de selfie met Neymar, maar is iets té enthousiast volgens diens lijfwacht

Voor Anderlecht was de ontmoeting met Neymar niet meteen een feest. Ondanks goed voetbal en toch wel wat kansen ging paars-wit op de derde speeldag van de Champions League met 0-4 onderuit tegen PSG. Voor zanger en presentator Niels Destadsbader was de avond echter wel geslaagd. Hij slaagde erin om, samen met Gilles De Bilde en VTM-journalist Michiel Ameloot, op de foto te gaan met de Braziliaanse superster. Al kreeg hij het wel even aan de stok met een lijfwacht van Neymar. Zo vertelde hij bij Qmusic.

Volgens mij de enige selfie ter wereld met Gilles De Bilde, Niels Destadsbader en Neymar! Of niet? Iemand? Een bericht gedeeld door Michiel Ameloot (@michielameloot) op 19 Okt 2017 om 12:50 PDT