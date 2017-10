Lionel Messi haalt mysterieus pilletje uit zijn kous tijdens de wedstrijd

FC Barcelona heeft tegen OlympiaKos ook zijn derde match in de groepsfase van de Champions League gewonnen met 3-1. Achteraf had iedereen het echter over één opmerkelijke actie van Lionel Messi. Neen, deze keer ging het niet over een fabelachtige dribbel maar over… zijn kous. In de tiende minuut stak de Argentijn immers zijn hand in zijn kous om er snel iets uit te halen en in zijn mond te steken. Wat was dat mysterieuze pilletje?

Volgens Catalunya Radio nam de Argentijnse superster (30) een glucosetablet voor een. Het gebeurt wel vaker dat atleten deze tabletten innemen, maar zelden wordt “het pilletje” ingenomen tijdens een match: normaal gezien nemen atleten zo’n tablet na de opwarming of vlak voor de wedstrijd.

Het pilletje miste zijn effect niet want Messi scoorde via een vrije trap in de 61ste minuut zijn 100ste Europese goal en drie minuten later gaf hij ook een assist aan Lucas Digne. In de Champions League zit Messi nu aan een totaal van 97 doelpunten in amper 122 wedstrijden. De overige drie Europese doelpunten scoorde hij in de Europese Super Cup.