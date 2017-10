Gepikeerde José Mourinho geeft collega-trainers een serieuze veeg uit de pan: “Altijd maar janken en janken en janken”

Op zich had José Mourinho weinig reden tot klagen nadat Manchester United in de Champions League een 0-1 overwinning boekte op het veld van Benfica. Toch zorgde de Portugees voor een nogal gepikeerde persconferentie, met een uithaal naar de pers én zijn collega-trainers.

“Als ik soms de kranten lees, niet alleen de Engelse maar ook de Portugese, krijg ik het idee dat verdedigen een misdaad is. Maar dat is het niet”, aldus Mourinho. “Ik ben er vrij zeker van dat het voor andere teams makkelijker is. Maar er is ook nog iets anders waar ik me schuldig aan maak: ik heb het nooit over blessures. Andere managers janken en janken en janken, dat doe ik niet.”

Zonder namen te noemen een duidelijke steek richting Liverpool-coach Jürgen Klopp en Chelsea-oefenmeester Antonio Conte. Die hadden recent geklaagd over het gemis van een aantal geblesseerde spelers. “Het enige wat je moet doen, is de geblesseerden negeren en het vertrouwen geven aan de spelers die wel beschikbaar zijn. Maar als je wil, kan ik wel even vijf minuten janken. We missen Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Marouane Fellaini en Marcos Rojo. Ik kan daarom gaan janken, maar dat doe ik niet. We werken met wat we hebben.”

Conte reageert

De straffe taal van Mourinho kwam vrij snel ter oren bij Conte en die reageerde zelf nogal stevig. “Mourinho maakt zich vaak druk om wat er bij Chelsea gebeurt. Vorig seizoen was dat ook al zo. Ik zou zeggen dat hij moet kijken naar zijn eigen ploeg en daar moet stoppen. Houd je niet steeds bezig met anderen”, vertelde de Italiaan bij Sky Sports.