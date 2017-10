Ivica Olic wordt assistent-bondscoach bij Kroatische nationale ploeg

Brussel - De voormalige aanvaller Ivica Olic (38) is aangesteld als assistent van de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic. Dat heeft de Kroatische voetbalbond (HNS) donderdag bekendgemaakt. “Het is een eer om opnieuw deel uit te maken van het nationale team, deze keer in een andere rol”, verklaart de ex-speler van onder meer Hamburg, Bayern München en Wolfsburg.

“Ik geloof dat ik een bijdrage kan leveren om ons doel te bereiken, namelijk de kwalificatie voor het WK in Rusland”, aldus de voormalige Kroatische international. In de Europese play-offs nemen de Kroaten het op tegen Griekenland. Op 9 november speelt Kroatië de heenmatch voor eigen publiek, drie dagen later volgt de return in Griekenland.

Olic beëindigde dit jaar bij 1860 München zijn spelersloopbaan. Hij verzamelde 104 caps en vertegenwoordigde Kroatië op de WK’s van 2002, 2006 en 2014. Verder was de spits er ook bij op de EK’s van 2004 en 2008.

Olic zal onder bondscoach Dalic werken. Die is de opvolger van de begin oktober ontslagen Ante Cacic. Dalic loodste de Kroaten naar de play-offs dankzij een 0-2 zege tegen Oekraïne in hun laatste WK-kwalificatiematch.