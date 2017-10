Professor Brice De Ruyver, architect van de politiehervorming, onverwacht overleden op 62-jarige leeftijd

Gent - De Gentse professor en criminoloog Brice De Ruyver is donderdagochtend plots overleden. Hij werd 62 jaar. De Ruyver kende een rijkgevulde loopbaan aan de UGent waar hij strafrecht, strafrechtelijk beleid en drugsbeleid doceerde aan de faculteit Recht en Criminologie. Hij was ook een tijd lang veiligheidsadviseur van Guy Verhofstadt toen die premier was en lid van verschillende parlementaire onderzoekscommissies.

Boven al was criminoloog Brice De Ruyver professor aan de UGent en promotor van tientallen veiligheids- en drugsgerelateerde wetenschappelijke onderzoeken en publiceerde hij ook talrijke werken over deze en andere materies.

“Hij was een zeer gewaardeerde en geliefde collega”, zo laat de Universiteit Gent weten in een persbericht.

Rector Rik Van de Walle : “We verliezen een groot academicus en een leermeester voor velen. Zijn biotoop was de universiteit maar hij heeft zijn onderzoek en zijn inzichten altijd ten dienste gesteld van de maatschappij. Als wetenschapper heeft hij zich nooit beperkt tot onderzoeksrapporten en wetenschappelijke publicaties. Brice De Ruyver is cruciaal geweest voor het veiligheidsbeleid in ons land. We zullen hem heel hard missen, als collega en als mens .”

Diep getroffen door het plotse overlijden van Brice De Ruyver. Hij was dé autoriteit op het vlak van veiligheid en een topper om mee samen te werken. #RIP — Jan Jambon (@JanJambon) 19 oktober 2017

Ook voor journalisten was De Ruyver een belangrijk aanspreekpunt over alles wat met veiligheid te maken had. Hij had een duidelijke mening en nam nooit een blad voor de mond. Ook al schopte hij daarmee soms tegen de schenen van de beleidsmakers.

Groot wetenschapper en beleidsman. Immens verlies, ook voor #justitie #bricederuyver — Koen Geens (@Koen_Geens1) 19 oktober 2017

De naam van Brice De Ruyver zal steeds verbonden blijven met de politiehervorming, waarvan hij beschouwd wordt de architect te zijn. Eens de hervorming in wetteksten was omgezet, zag hij als adviseur Politie en Veiligheid van premier Verhofstadt toe op de uitwerking op het terrein.

De Gentse criminoloog was een veelgevraagd klankbord van beleidsmakers en werd vaak gevraagd als expert voor verschillende parlementaire onderzoekscommissies. Begin jaren 90 dook zijn naam op als specialist inzake drugbeleid, internationale samenwerking rond criminaliteit en mensenhandel. In oktober 1996 werd hij één van experten van de parlementaire onderzoekscommissie naar de zaak Dutroux. De commissie legde een aantal grote disfuncties in de politiediensten bloot en legde daarmee de kiemen voor de latere politiehervorming.

Vorig jaar weigerde hij een aanstelling als expert in de onderzoekscommissie terreur, die de aanslagen in ons land onderzoekt.

Verhofstadt reageert geschokt

Verschillende politici hebben intussen gereageerd op het plotse overlijden van criminoloog Brice De Ruyver.

Ex-premier Guy Verhofstadt zegt geschokt te zijn. “Ik verloor zonet een van mijn beste, meest kritische en al even constructieve medewerkers die uiteindelijk een goede kameraad werd. Ik besef het nog niet helemaal”, zegt Verhofstadt.

“ Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn familie”, zegt Verhofstadt. “Meer dan een trouwe raadgever waar ik blind op kon varen en een uitstekende professor criminologie was Brice een dierbare vriend. Altijd goedgemutst. Zelfs in de grootste crisissen kon er nog een grap af. Ik denk dat dat zijn grootste kracht was: hij hield altijd het hoofd koel en ging meteen op zoek naar een oplossing terwijl anderen in het drama bleven hangen. We hebben dat onlangs nog gezien bij zijn optreden in de anti-terrorisme-commissie waar hij zijn harde maar nuchtere analyse maakte wars van elke partij-politiek”, zegt de ex-premier.

“Op mijn kabinet van eerste minister was hij een steunpilaar, omdat hij meer nog dan een inhoudelijk expert, iemand was die energie in een team kon pompen en de moraal hoog hield. Ons land verliest een belangrijk wetenschapper. Gent een van zijn meest joviale zonen”, besluit Verhofstadt.

Foto: carlo coppejans

“Ik koester een warme herinnering aan Brice De Ruyver. Bruggenbouwer in veiligheidsdossiers, over politieke grenzen heen en met kennis van zaken”, zegt ex-minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld).

Hulde aan een groot wetenschapper met een hart voor onze vrijheden. Mijn medeleven aan familie en vrienden van #BriceDeruyver — Charles Michel (@CharlesMichel) 19 oktober 2017

Huidig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt “diep getroffen” te zijn door het overlijden. “Hij was dé autoriteit op het vlak van veiligheid en een topper om mee samen te werken”, zegt Jambon.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) noemt De Ruyver “een groot wetenschapper en beleidsman”. Geens spreekt van “een immens verlies, ook voor justitie”.

Over de doodsoorzaak van De Ruyver is voorlopig niets bekend.