Sterspelers en ex-Genkenaar gelinkt aan Barcelona, manager onthult hoe en waarom Barça Mbappé liet schieten

FC Barcelona was woensdag op de derde speeldag van de Champions League met 3-1 te sterk voor Olympiakos. Lionel Messi scoorde zijn honderdste Europese goal maar één dag later gaat het vooral niet over de Argentijn. Wel over Kylian Mbappé.

De manager van de Franse tienersensatie gaf namelijk een interview met de Spaanse radiozender Cadena COPE. Josep Maria Minguella spreekt daarin voor het eerst over de transfersaga van zijn cliënt. “Ik sprak met zijn vader en die vertelde dat Kylian heel graag naar Barcelona wilde om met Messi te spelen. Mbappé zelf zei dat hij alleen maar naar Barcelona wilde toen hij hoorde dat Neymar naar PSG ging.”

“Barcelona had hem voor 120 miljoen euro plus 30 miljoen euro aan bonussen kunnen hebben”, aldus Minguella. “Hij wilde niet naar Real Madrid vanwege Benzema, Bale en Cristiano Ronaldo. Al was Real Madrid bereid om 130 miljoen euro plus 20 miljoen euro aan bonussen te betalen.”

Mbappé verhuisde uiteindelijk toch naar PSG en dat voor de astronomische som van 185 miljoen euro. Barcelona opteerde intussen voor de iets goedkopere Ousmane Dembélé, voor wie de club 105 miljoen euro plus 40 miljoen euro aan bonussen betaalde aan Borussia Dortmund. Even later viel die voor meer dan drie maanden uit door een blessure.

Foto: Photo News

Wilde geruchten

Ondertussen staat de geruchtenmolen niet stil, zeker niet voor de Blaugrana. Volgens Mundo Deportivo zou de club sportief directeur Robert Fernandez richting Madrid gestuurd hebben om Tottenham-spelers Harry Kane en Christian Eriksen te scouten. Kane zou 225 miljoen euro moeten kosten en staat ook in de belangstelling van Real. Eriksen is voor Barça een alternatieve optie indien Philippe Coutinho toch langer bij Liverpool blijft. Volgens Sport zijn ook Max Meyer (Schalke) en Julian Brandt (Leverkusen) alternatieven voor de Braziliaan.

Nog volgens Mundo Deportivo heeft Barcelona het Nederlandse toptalent Matthijs de Ligt toegevoegd aan de lijst met transferdoelwitten om de verdediging op te krikken. De 18-jarige centrale verdediger maakt al maanden indruk bij Ajax en maakte ook al zijn debuut bij Oranje. In januari komt Palmeiras-verdediger Yerry Mina de Catalaanse verdediging al versterken.

Foto: AFP

Ex-Genkenaar

Een andere optie in de verdediging is niemand minder dan Napoli-speler Kalidou Koulibaly. De Senegalees maakte ooit het mooie weer bij Racing Genk en is uitgegroeid tot een van de beste verdedigers in de Serie A. Barcelona scoutte Koulibaly vorig weekend tegen Roma (0-1 zege) maar de Senegalees moet wel om en bij de 60 miljoen euro kosten.

AS brengt dan weer het verhaal dat Barça zijn zinnen gezet heeft op de 17-jarige Braziliaan Lincoln. De aanvaller speelt momenteel de pannen van het dak op het WK U17 en speelt in eigen land samen met dat andere toptalent, Vinicius Junior. Die werd deze zomer door Real Madrid voor 45 miljoen euro weggekocht bij Flamengo. Lincoln zou 30 miljoen euro moeten kosten.

Nog een naam die gelinkt wordt aan Barcelona is Julian Weigl. De 22-jarige defensieve middenvelder van Borussia Dortmund geldt als een van de grootste talenten in Duitsland en kan volgens Calcionews24 ook rekenen op interesse van Juventus en Manchester City.