Spanje wil de autonomie van Catalonië opheffen: hoe moet het nu verder?

De Catalanen kunnen er niet meer onderuit: zaterdag komt de Spaanse regering bij elkaar om het veelbesproken grondwetsartikel 155 in gang te zetten. Concreet wil dat zeggen dat Catalonië zijn autonomie dreigt te verliezen. Maar hoe moet het nu verder?

Waarom zet de regering grondwetsartikel 155 in gang?

De Spaanse regering is het wachten beu. Premier Rajoy had de Catalaanse minister-president Puigdemont voor een ultimatum gesteld. Die moest ten laatste donderdagvoormiddag laten weten of Catalonië al dan niet de onafhankelijkheid zou uitroepen. Omdat Puigdemont na de deadline nog steeds geen concreet antwoord had gegeven, heeft Rajoy beslist om de orde op grondwettelijke wijze te herstellen. Hij liet in een mededeling weten dat zijn regering zaterdag in een bijzondere zitting samenkomt om de procedure van grondwetsartikel 155 in gang te zetten.

Wat betekent artikel 155?

Wanneer een lokale overheid, zoals Catalonië, zijn grondwettelijke verplichtingen niet nakomt, kan de nationale regering enkele noodzakelijke maatregelen nemen om de orde in de deelstaat én het land te herstellen. In het geval van Catalonië wil dat zeggen dat de nationale regering (tijdelijk) de bevoegdheden van de regio overneemt en opnieuw in regel stelt met de wet.

Wat gaat de regering zaterdag beslissen?

De regering zal er de maatregels bespreken die nodig zijn om de orde in Catalonië opnieuw te herstellen. Met die concrete lijst maatregels zal het vervolgens naar de senaat trekken, waar het plan goedgekeurd moet worden. Vermoedelijk zal dat eind volgende week gebeuren.

Hoe veel tijd kan die volledige procedure in beslag nemen?

“Wellicht een aantal weken”, denkt Luk Van Langenhove, professor aan het Intsitute of European Studies (VUB). “Je zit namelijk met het opbod tussen enerzijds de Spaanse regering en anderzijds de Catalaanse regering. Al kan je natuurlijk begrip hebben voor de beslissing van Madrid, omdat ze verplicht zijn om binnen de lijnen van de rechtsstaat te werken. Ze zitten een beetje vast in hun eigen logica, waardoor het allemaal wat meer tijd in beslag kan nemen.”

Hoe zal Catalonië reageren op die beslissing?

“De beslissing van de Spaanse overheid zal de roep naar eenzijdige onafhankelijkheid natuurlijk alleen maar versterken”, zegt Van Langenhove. Al kan de regering, die als spreekbuis dient, eigenlijk geen kant meer uit. “De enige oplossing die een uitweg kan bieden, is het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Dan kan er opnieuw gepraat worden. Maar dan blijft de vraag: met welke partijen zal er dan een regering moeten gevormd worden?”

Welke rechtstreekse gevolgen heeft die beslissing intussen voor Catalonië?

“We moeten vooral vrezen voor de economische gevolgen. Er zijn al zeshonderd bedrijven die willen wegtrekken uit Catalonië, omwille van de crisis. En dat zal onvermijdelijk een effect hebben op de Spaanse economie, die eronder zal lijden. De financiële markten kijken intussen met argusogen naar wat er zich in in Spanje en bij uitbreiding in Europa aan het afspelen is. Het dreigt dus niet alleen een lokaal probleem te worden, maar ook een Europees probleem”, aldus Van Langenhove.

Heeft Spanje nu belangrijke lessen getrokken uit dit incident?

“Zowel de nationale regering als de Catalaanse regering hebben zich door het incident stevig vastgereden. Maar ze kunnen er wel belangrijke lessen uit trekken. Eerst en vooral werkt het uitroepen van een eenzijdige onafhankelijkheid niet. Dat moet erkend worden door het grondwettelijk hof. Catalonië zal door niemand erkend worden. In eerste instantie niet door Spanje en later ook niet door andere landen”, zegt Van Langenhove.

“Maar ook Madrid heeft lessen geleerd. Wanneer je een roep naar autonomie niet serieus neemt, en je luister niet, dan krijg je dit soort toestanden. Komend weekend hebben in zowel Lombardije als Veneto, twee Italiaanse provincies, referenda plaats voor meer autonomie. Het grondwettelijk hof heeft die op voorhand goedgekeurd, dus die referenda kunnen probleemloos plaatsvinden. Er is gehandeld binnen de contouren van de wet, de kans op problemen is er dus redelijk klein”, besluit Van Langenhove.