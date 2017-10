TREND. Een subtiele fluwelen toets in je interieur

Het voorbije winterseizoen overspoelden fluwelen accenten alle kledingrekken en nu lijkt dit zachte materiaal uiteindelijk ook zijn weg te vinden in het interieur. Maar vooraleer je in je enthousiasme meteen je koopwoede in de interieurwinkel botviert, is het belangrijk om weten hoe je dit 'verraderlijke' materiaal op de juiste manier in je interieur verwerkt.

Fluweel is het ideale materiaal om een luxueuze vibe aan je interieur toe te voegen. Maar ... het heeft ook een verraderlijk kantje. Kies je de verkeerde kleur, dan krijgt je slaapkamer of huiskamer misschien wel net de verkeerde boudoirlook en integreer je te veel van deze stof in je interieur, dan lijkt het alsof je op een filmset uit één of andere historische film vertoeft. Less is hier absoluut more.

Daarom is het aangewezen om slechts één opvallende eyecatcher, zoals een sofa of grote poef, of meerdere kleinere accessoires, zoals stoelen of kussens, in deze stof in één ruimte te plaatsen. Erg populair momenteel zijn donkere tinten, zoals donkergroen of donkerblauw, of zachte pastels, zoals oudroze, om de textuur van de stof optimaal tot zijn recht te laten komen.

Fluweel in de woonkamer of keuken ... Een fluwelen sofa of enkele fluwelen fauteuils zijn de ideale blikvanger voor jouw woonkamer, eventueel al dan niet aangevuld met een bijhorende poef of kussentjes. Of wat dacht je van fluwelen stoelen rond de eettafel?

(Foto's: uniqueshomedesign.tumblr.com/ homedeco.nl/ weekdaycarnival.blogspot.be/ sincerelyjules.com/ roomed.nl/ homedeco.nl)

Fluweel in de slaapkamer ... Deze fluwelen dekens en kussen zijn heerlijk om lekker in weg te soezen maar ook een fluwelen hoofdeinde creëert een luxueus gevoel.

(Foto's: decoholic.org/ homestolove.com.au)

Shoppen maar! Blauwe sofa - Bloomingville - € 1949, roze stoel - € 249 - Zuiver, blauwe stoel me houten pootjes en onderstel - € 290 - Rivièra Maison, blauwe armstoel met kussens - € 1829 - Space Copenhagen, donkergroene ligzetel - € 599 - Matt Arquette, donkergroene poef - € 279 - Hampton