Ligt deze persoonlijke kok aan de basis van het succes van De Bruyne? “Kevin is fitter dan hij ooit geweest is”

Er zijn momenteel weinig voetballers die op een hoger niveau spelen dan Kevin De Bruyne. Onze landgenoot speelt zowel in de Premier League als in de Champions League de pannen van het dak. Zijn talent komt volledig tot recht in het systeem van Pep Guardiola, maar De Bruyne heeft nog een andere troef: ene Jonny Marsh.

“Wie?” horen we zowat iedereen denken. Marsh is dan ook een onbekende naam in het voetbalmilieu, althans voor spelers buiten Manchester City. De 26-jarige Brit is namelijk de persoonlijke chef-kok van De Bruyne, rechtsback Kyle Walker en middenvelder Ilkay Gundogan. Maar alles startte met de Kerstmaaltijd van de Rode Duivel.

Marsh werkte als tiener onder andere in de sterrenrestaurants Le Petit Blanc en Le Manoir Aux Quat’Saisons. “Ik was zestien en verdiende 25 pond per dag. Ik dacht dat ik het gemaakt had. Ik droomde nooit echt van een sterrenchef te worden maar ik kreeg er wel de noodzakelijke opleiding”, aldus Marsh.

Na een periode als succesvolle Youtube-kok trok Marsh de zee op als chef op een luxejacht. Daar kreeg de microbe van persoonlijk koken hem te pakken. “Ik was al zes maanden mijn cv aan het rondsturen tot ik op een dag een telefoontje kreeg van een medewerker van Man City. Kevin De Bruyne had een Kerstmaaltijd van doen.”

“Spicy” Kevin

Onze landgenoot was blijkbaar zo onder de indruk van de kookkunsten van de Brit dat hij hem meteen vast in dienst nam. Niet veel later zouden Walker en Gundogan zijn voorbeeld volgen. “Ik denk dat de drie meest ontspannen spelers tot mijn klanten behoren. Ik breng hen eten van een hoog niveau. Ze voelen zich daar comfortabel bij, weten wat ze eten en wat ze kunnen verwachten”, zegt Marsh. “Bij Kevin staat altijd alles klaar in de koelkast.”

Marsh focust op smaakvolle vetarme voeding die er bovendien voor zorgt dat voetballers sneller recupereren. Hij gebruikt ook geen olie om te koken. En dat werpt zijn vruchten af. “De Bruyne is fitter dan hij ooit geweest is. Er is een groot verschil met zijn lichaamsvet van elf maanden geleden, toen we zijn beginnen samenwerken”, aldus de Brit, die tweemaal per week zijn voedsel dropt bij de De Bruyne’s.

Bij Walker en Gundogan gaat Marsh bijna elke avond thuis koken. “Als ik langsga bij hen, heeft Ilkay meestal zijn muziek opstaan. Hij is dan bezig op zijn telefoon en vraagt me wat ik voor hem ga maken. Het ontspant hem want alles wordt voor hem gedaan”, zegt Marsh, die ook weet dat De Bruyne wel fan is van pikant eten. Gundogan heeft dan weer graag veel look in zijn eten.