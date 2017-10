Buurt is foutparkeerders grondig beu: “Als Anderlecht speelt, worden wij gegijzeld”

Anderlecht / Dilbeek / Brussel - Telkens wanneer RSC Anderlecht een thuismatch speelt, worden de bewoners van de Broekstraat ‘gegijzeld’ door geparkeerde auto's.

Wie ooit naar een wedstrijd van RSC Anderlecht ging kijken, weet ongetwijfeld hoe moeilijk het is om een parkeerplekje in de buurt van het stadion te vinden. Om te parkeren aan het Westland Shopping Center moet je dan weer stevig betalen. En dat hebben de bewoners van de Broekstraat in Dilbeek geweten, want iedereen wijkt massaal naar daar uit.

De laatste jaren kunnen de bewoners tijdens een RSCA-match zelfs de deur niet meer uit. “Tijdens thuismatchen van Anderlecht was hier altijd al druk”, zegt Martine Tondeur. “Supporters parkeerden telkens in onze straat langs de kant van de huizen. Zo stonden ze gedeeltelijk op de berm, waardoor er nog genoeg ruimte was voor het verkeer in onze smalle straat. Maar zo'n drie jaar geleden werd er langs de kant van de huizen een parkeerverbod ingesteld. Nu parkeert iedereen aan de overkant, waar geen berm is. De auto's staan dus volledig op de straat, waardoor er geen ruimte meer overblijft.”

Hulpdiensten

Met als gevolg dat de bewoners met hun wagen hun oprit niet meer op- en af kunnen rijden. “Wanneer RSCA speelt, zitten we letterlijk gegijzeld”, zegt Martine. “Maar dat is niet het enige probleem. We vrezen ook dat de hulpdiensten niet meer door kunnen. Als de auto's hier geparkeerd staan is de straat te smal voor een brandweerwagen. De dag dat het hier brandt terwijl RSCA speelt, kan er niet ingegrepen worden.”

Voor Martine is er maar één oplossing. “De gemeente zou opnieuw toelating moeten geven om langs de kant van de huizen op de berm te staan.”

Probleem bekijken

Schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA) wil de situatie bekijken. “In het verleden waren er al problemen in de Kaudenaerdestraat. Toen hebben we ingegrepen. Maar ik wist niet dat er nu ook problemen in de Broekstraat zijn. Ik zal het eens bekijken met de mobiliteitsdienst. Misschien kunnen we dit oplossen door RSC Anderlecht af te schaffen”, lacht Quaghebeur, die een Club Brugge-supporter blijkt te zijn.