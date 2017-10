Griezelig, maar niet onschuldig: experts waarschuwen voor lenzen op Halloween

Met kleurlenzen verander je jezelf op Halloween in een extra geloofwaardige zombie, weerwolf of vampier, maar onschuldig zijn ze niet. Experts waarschuwen dat de accessoires, die je in deze tijd van het jaar in veel winkels vindt, niet altijd lief zijn voor je ogen.

Oogchirurg Badrul Hussain, verbonden aan het Moorfields Eye Hospital in Londen, zegt in een interview met de Britse krant Metro dat hij elk jaar in november meer mensen over de vloer krijgt met oogproblemen die veroorzaakt zijn door deze lenzen. “‘In sommige gevallen hebben de patiënten de lenzen gedeeld met vrienden. Er zijn ook mensen die jaar na jaar dezelfde exemplaren dragen, terwijl ze al ver over hun houdbaarheidsdatum heen zijn.”

Hij stelt dat mensen vaak niet weten hoe ze een contactlens veilig moeten gebruiken, waardoor ze een hoger risico lopen op een pijnlijk oogletsel zoals infecties of - in het ergste geval - een verminderd zicht. Wil je alsnog griezelen met een mysterieuze blik op 31 oktober, dan koop je het best lenzen met special effects bij een erkende opticien. Die kan je ineens ook correct advies geven.

Een andere optie is om ze niet de hele avond te dragen. Het Contactlens-Centrum in Knokke tipt om je entree te maken en ze na een tweetal uurtjes weer te verwijderen om problemen met de accessoires te vermijden. De vele kleurstoffen zouden er immers toe kunnen leiden dat het hoornvlies minder zuurstof krijgt. Daardoor kan zich vocht ophopen en wordt je zicht troebel. Het verontrustende effect is meestal tijdelijk.