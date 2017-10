Michel over ‘rel’ met Spanje na commentaar op Catalaanse kwestie: “Spaanse premier heeft mijn nummer”

Brussel - Premier Charles Michel houdt vast aan zijn oproep tot een politieke dialoog om de crisis in Catalonië op te lossen. Dat heeft hij donderdag gezegd voor aanvang van een Europese top in Brussel. Volgens de eerste minister is er evenwel geen sprake van een crisis met zijn Spaanse ambtgenoot Mariano Rajoy.

Donderdag raakte bekend dat Spanje haar beklag had gemaakt over verklaringen die premier Michel had gedaan over de politieke crisis in Catalonië. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid op voor wat ik heb gezegd in de Kamer en in publieke verklaringen”, zo reageerde de premier, die vasthoudt aan zijn pleidooi voor “dialoog, sereniteit en respect voor de nationale en internationale orde”.

Michel blijft ook elke vorm van geweld veroordelen. “Wanneer men geconfronteerd wordt met een politieke crisis, dan is het via een politieke dialoog dat men een oplossing moet vinden, en niet via een vorm van geweld”, zo vervolgde Michel. “Ik denk niet dat we een oplossing zullen vinden, in het belang van iedereen, in een logica van politieke escalatie.”

Rajoy heeft mijn telefoonnummer

Michel relativeerde de rel. “Ik lees in de pers dat sommige ambtenaren die boodschap hebben gegeven”, duidde Michel, die niet uitsloot dat zijn verklaringen “geïnstrumentaliseerd” of “verkeerd geïnterpreteerd” werden in Spanje. Op ministerieel niveau is er alleszins geen contact geweest. “Premier Rajoy heeft mijn telefoonnummer. Ik ben steeds bereikbaar”, aldus de eerste minister. Een onderhoud is niet gepland, maar “we zullen misschien informeel de kans hebben om een gesprek te voeren”.

Michel verwacht niet dat het hele verhaal gevolgen zal hebben voor de kandidatuur van Catherine De Bolle bij de Europese politiedienst Europol. “Ik kan me niet inbeelden dat een prestigieus land als Spanje in zo’n logica zou vervallen.”