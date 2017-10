Juwelendieven denken de slag van hun leven te slaan, maar hun voorbereiding laat te wensen over

Vier overvallers dachten dat ze razendsnel en op een goedkope manier hun slag konden slaan in een Maleisische juwelierszaak, maar kwamen van een kale reis terug. De mannen probeerden met sloophamers de glazen vitrines aan diggelen te kloppen om de dure stukken vliegensvlug mee te pikken. Ze hadden er echter niet op gerekend dat juwelier had geïnvesteerd in duur, extra stevig glas, waardoor ze heel wat meer moesten werken dan ze hadden verwacht.

Juwelier Kedai Emas Sri Alam in de Maleisische stad Shah Alam kreeg eind juli een bende dieven over de vloer, die gewapend met mokers snel even enkele dure juwelen wilden meegraaien. De vier mannen werden gefilmd toen ze de zaak binnenvielen en met hun wapens op de glazen vitrines begonnen te beuken. Het duurde echter heel wat langer dan ze hadden verwacht, omdat hun gereedschap niet geschikt was om het extra stevig glas aan diggelen te slaan.

De overvallers slaagden er uiteindelijk toch in om kleine gaten te maken, maar het is niet bekend of de mannen ook iets konden stelen. De beveiligingsmaatregelen van de eigenaar wierpen echter hun vruchten af, waardoor de buit van de mannen alvast niet zo groot was als ze hadden gehoopt. De schade aan de winkel was echter immens, waardoor de zaak enkele weken moest sluiten om de schade te herstellen. Er raakte niemand gewond tijdens het incident.

De juwelier publiceerde de beelden van de stuntelige overvallers uiteindelijk op sociale media, waar hartelijk gelachen werd met de mannen die er keer op keer niet in slagen om het glas te breken. De video werd ondertussen al miljoenen keren bekeken en gaat nog steeds de wereld rond.