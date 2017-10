Jonge gezinnen in shock na verwoestende brand: “Wisten meteen dat we nooit meer zouden terugkeren”

Zedelgem - Twee jonge gezinnen zijn dakloos na een heel zware brand in Aartrijke. Die ontstond in de badkamer van één van de woningen en sloeg al snel op de andere over. “Het is niet te geloven hoe snel het hier in lichterlaaie stond”, zegt één van de slachtoffers.

Het was één grote vuurzee in de Sint-Aarnoutstraat in Aartrijke gistermorgen. Daar vatte een luchtdroger in de badkamer vuur. In geen tijd verspreidde het vuur zich en sloegen de vlammen over op het aanpalende huis. De brandweer kwam met vier korpsen ter plaatse, maar ze konden niet verhinderen dat beide huizen zowat volledig in de as gelegd werden. Er viel één lichtgewonde, maar vooral de materiële schade is enorm. Twee jonge gezinnen zijn dakloos door de verwoestende brand.

Opgevangen in pyjama

Het vuur ontstond gistermorgen even voor zeven uur. Dominiek Taillieu (39) woont samen met zijn vrouw Elke Vermeersch (32) en hun twee dochters van tien en één jaar in de woning waar het vuur ontstond. “Ik was al naar mijn werk vertrokken, toen ik plots telefoon kreeg van mijn vrouw”, zegt Dominiek. “Ze was in paniek en riep dat er brand was. Ik ben dus onmiddellijk terug naar huis gereden. Maar toen ik toekwam, was het hier al een inferno. Mijn vrouw had de kindjes gelukkig uit bed kunnen halen. Ze werden in hun pyjama’s bij de buren opgevangen. Ik reed de auto’s van de oprit, maar kon niets meer doen. Met lede ogen moest ik zien hoe het hele huis afbrandde.”

Foto: mvn

De schade bij het jonge gezin is enorm. Bijna de hele bovenverdieping is verdwenen en het huis ligt in de as. Dominiek kwam gisteren nog wat spullen halen. Zijn vrouw bekwam in het ziekenhuis met lichte brandwonden in het gezicht. Zij zou in de badkamer aanwezig geweest zijn toen de luchtdroger daar vuur vatte.

Ook het gezin uit het aanpalende huis staat op straat. De wind zat en de vlammen sloegen via het dak naar hun woning over. “Wij zaten allemaal samen aan de ontbijttafel toen de buurvrouw hier plots stond en riep dat er brand was”, zegt papa Pieter D’Hollander (37). Hij woont sinds 2014 samen met zijn vrouw Joke Louwyck (36) en hun twee zoontjes van tien en zes jaar in het huis.

“We zijn allemaal naar buiten gelopen en zagen hoe het vuur zich verspreidde. Het was echt ongelofelijk. In geen tijd stond alles hier in lichterlaaie. Wij bleven gelukkig allemaal ongedeerd, maar werden wel preventief naar het ziekenhuis overgebracht. Van zodra we in de ambulance wegreden, wisten we dat we niet meer naar hetzelfde huis terug zouden keren.”

Foto: tlg

De brandweer kwam met vier korpsen ter plaatse. Toen ze arriveerden, sloegen de vlammen al hoog uit het dak. “Omdat we geen water konden nemen ter plaatse, hebben we enkele tankwagens extra opgeroepen”, zegt Bernard Diopere, commandant van de brandweer van Torhout. “Dat in één van de woningen munitie lag omdat de vader des huizes een wapenliefhebber is, maakte het blussen niet makkelijker. We moesten uiterst voorzichtig zijn.”

De spuitgasten waren uren in de weer met het blussen en nablussen van de twee huizen. Na enkele uren werd duidelijk dat beide woningen enorm veel schade opliepen.

Noodwoningen

De twee gezinnen kwamen gisteren in de loop van de dag nog enkele spullen halen die de brand overleefden. Ook burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw) kwam ter plaatse en zorgde meteen voor opvang. “We hebben het geluk dat de twee noodwoningen in Aartrijke vrij zijn”, zegt ze. “Die zijn bemeubeld en worden onmiddellijk ter beschikking gesteld van de twee gezinnen.”

“Wij weten momenteel niet wat de toekomst zal brengen”, besluit Pieter D’Hollander. “Het is zelfs nog niet mogelijk om de precieze schade in te schatten. Dat zal de komende dagen allemaal nog moeten blijken.”