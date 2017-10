Deze opmerkelijke kandidaat kan binnenkort burgemeester worden

Een Georgische stad heeft wel een heel opmerkelijke kandidaat om burgemeester te worden na de verkiezingen in oktober: een schaap. De inwoners van Telavi nomineerden het dier om te protesteren tegen de lokale overheid, die als “schapen de centrale overheid van Georgië volgen”. Het wollige schaap kon echter niet worden ingeschreven om effectief deel te nemen aan de verkiezingen, maar werd toch een lokale beroemdheid en heeft heel wat aanhangers: “Het schaap zou een betere leider zijn dan de mensen die voor haar in het stadhuis zaten.”

De kleine stad Telavi is de hoofdstad van een Georgische regio die in 2014 een autonome status kreeg, maar de centrale overheid van het Oost-Europese land besliste afgelopen zomer om die beslissing terug te draaien. Na de verkiezingen van 21 oktober wordt die autonome status dus afgepakt, maar dat is niet naar de zin van de meeste inwoners, die de centrale regering niet meer steunen.

“Mensen vertrouwen de verkiezingen gewoonweg niet meer”, aldus een activist die het schaap een betere kandidaat vindt om de burgemeesterssjerp te dragen. “Ik vertrouw persoonlijk niemand meer en ik wil ook niet meer luisteren naar valse beloften. Ik verkies dus het schaap.” En hoewel sommige inwoners het als een goede grap beschouwen, is de activist niet alleen in zijn overtuiging.

Het schaap kan echter niet officieel worden ingeschreven om verkozen te worden, maar dat zal de aanhangers van het schaap niet tegenhouden om voor het dier te stemmen. “Natuurlijk kunnen schapen worden verkozen. De meeste dorpelingen hebben enorm veel respect voor schapen”, verkondigde een inwoner, terwijl een andere bewoner ervan overtuigd is dat “het schaap een betere leider zou zijn dan de mensen die voor haar in het stadhuis zaten”. Het wordt dus een hevige strijd om de sjerp op 21 oktober.