Arsenal speelt vanavond op bezoek bij Rode Ster Belgrado zijn derde wedstrijd in de Europa League. Niet het vertrouwde terrein voor de Gunners, want Arsenal speelt natuurlijk voor het eerst in 17 jaar niet in de Champions League. Waar Wenger en co. normaal gezien de meest moderne stadions en de mooiste spelerstunnels gewoon zijn, zal de verplaatsing naar Belgrado ongetwijfeld voor kippenvel zorgen: wat een intimiderende spelerstunnel!