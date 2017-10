Argentinië schakelde “zwarte magiër” in om WK-kwalificatie af te dwingen

Argentinië plaatste zich zoals bekend vorige woensdag in de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito voor het WK voetbal van volgende zomer in Rusland. Met dank aan Lionel Messi, die zijn nationale ploeg met drie doelpunten een broodnodige overwinning bezorgde. Maar nu blijkt dat de Argentijnse voetbalbond er toch niet erg gerust in was, en ook de hulp had ingeroepen van een zogenaamde “brujo” of “tovenaar”.

Volgens de Argentijnse krantwerdManuel ingehuurd op advies van de voormalige Argentijnse international Juan Sebastian Veron. Manuel gaf in de krant ook meer uitleg, al wilde hij niet in detail treden over wát hij dan gedaan had om Argentinië aan een ticket voor Rusland te helpen: “Ik heb gedaan wat ik moest doen, ik heb Argentinië een handje geholpen.” De krant weet echter dat de “zwarte magiër iets deed met de shirt van alle Argentijnse spelers voor de wedstrijd, waarna hij ook een spirituele wandeling deed in het stadion voor de aftrap.”