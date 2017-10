VIDEO. Olivier Giroud verlost Arsenal met heerlijke goal in Europa League

Olivier Giroud heeft een flauw Arsenal in extremis verlost op het veld van Rode Ster Belgrado. De Gunners leken af te stevenen op een 0-0 gelijkspel in de Servische heksenketel, maar vijf minuten voor affluiten zorgde Giroud met een omhaal in de winkelhaak voor de drie punten: 0-1 was de eindstand. In de groep van Zulte Waregem won Lazio Roma op het veld van Nice met 1-3 na twee goals van Milinkovic-Savic, Lazio is zo alleen leider.

Olivier Giroud staat vrijdag op alle sportpagina’s in de Britse pers. De Fransman verloste Arsenal op het veld van Rode Ster Belgrado in de slotfase. Nochtans leek het niet de avond van Arsenal te worden. In een Servische heksenketel speelde Arsenal 0-0 een flauwe pot voetbal. De Gunners begonnen de wedstrijd wel met enkele mindere goden, zo stonden youngsters Reiss Nelson, Joseph Willock en Ainsley Maitland-Niles op het middenveld. De grootste kans van de eerste helft kwam er via Theo Walcott, hij zag zijn stevig schot gekeerd door doelman Milan Borjan.

Red Star Belgrade 0-0 Arsenal HT:



Shots: 6-2

Pass accuracy: 81%-88%

Chances created: 5-1

Possession: 42%-58%



Quiet half. pic.twitter.com/l5b93q55AY — Squawka Football (@Squawka) October 19, 2017

Foto: EPA-EFE

In de tweede helft kwam Arsenal wel beter voor de dag, maar scoren lukte pas helemaal in de slotfase. Olivier Giroud scoorde met een heerlijke omhaal in de winkelhaak voor de drie punten. Arsenal lijkt door deze zege bijna zeker van de volgende ronde, het boekt negen op negen en heeft vijf punten voor op eerste achtervolger BATE Borisov. Dat won met 1-0 van Köln.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Nice leed zijn eerste nederlaag in deze groepsfase, want Lazio Roma ging winnen met 1-2 op het veld van de Franse eersteklasser. Nice opende nochtans al na vier minuten de score, na een voorzet van Wesley Sneijder knikte Mario Balotelli de bal perfect in het hoekje. Nog geen minuut later stond het echter al 1-1, na de aftrap van Lazio ging het snel aanvallen, verdediger Dante en doelman Cardinale klungelden en Caicedo bedankte vriendelijk.

In de tweede helft trok Lazio het laken naar zich toe, oude bekende Sergej Milinkovic-Savic maakte in minuut 65 de 1-2. De ex-speler van Racing Genk stond op de goede plaats om de lage voorzet van Caicedo kurkdroog binnen te trappen. Diezelfde Milinkovic-Savic nam één minuut voor het einde van de reguliere speeltijd alle twijfels weg met een tweede goal: 1-3 was de eindstand. Door deze overwinning is Lazio alleen leider in groep K, het heeft met 9 punten, drie meer dan Nice.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Invaller Adnan Januzaj boekte met Real Sociedad een duidelijke 0-6 zege op het veld van het Macedonische Vardar. Man van de match was de Braziliaan Willian Jose, hij scoorde maar liefst vier van de vijf doelpunten. De goals waren netjes verdeeld over beide helften. Jose is door dit kunstje de eerste speler die vier doelpunten scoorde in één Europa League-match, hij is ook de eerste Braziliaan die een hattrick scoorde in diezelfde Europa League… De overige twee goals kwamen via Oyarzabal en De la Bella. Sociedad staat op de tweede plaats in groep L.

Foto: EPA-EFE