Francky Dury tevreden na gelijkspel Zulte Waregem in Europa League: “Er zat niet meer in”

Waregem - Francky Dury toonde zich na afloop van het 1-1 gelijkspel van zijn team tegen Vitesse op de derde speeldag van de groepsfase van de Europa League eerder gelaten. “Meer dan een gelijkspel zat er niet in, denk ik. Dit is een juiste weergave van de wedstrijd”, liet Dury optekenen.

Na een heel matige tweede helft waren de Nederlanders nog het dichtst bij de winnende treffer. Een doelpunt van Castaignos werd zelfs afgekeurd voor een (erg lichte) fout op Michael Heylen. “Ik kan mijn team niets verwijten, vind ik”, opende Dury de persconferentie. “We hebben alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden ligt. We zijn vertrokken vanuit een goede organisatie, Vitesse overigens ook. In de tweede helft was Vitesse dominant. Dat geef ik toe. In het slot hebben we nog een beetje geschoven om toch te kunnen winnen. Maar dat is niet gelukt. Ik vind een gelijkspel een juiste weergave van het spel. Dit was ook een ploeg van ons kaliber. We mogen de tegenstander ook zeker niet onderschatten. Dit was een correcte uitslag.”

Over het vervolg in de Europa League was Dury duidelijk. “Ik kan hier wel een verhaaltje ophangen door te zeggen dat we nog vol voor kwalificatie gaan. Maar ik wil correct zijn naar mijn team toe. Zondag spelen we tegen Waasland-Beveren, dat is onze eerste focus. De volgende wedstrijd bij Vitesse kunnen we iets halen. En op de laatste speeldag is Lazio misschien al geplaatst. Dan kunnen we misschien ook nog punten rapen. Maar daar blijft het bij. De kwalificatie in deze groep is niet meer mogelijk.”