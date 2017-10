CLUBNIEUWS. Anderlecht zonder Kums, Standard zonder Poco, Charleroi zonder... fans

Anderlecht moet het wellicht zonder Sven Kums doen in Genk, Standard zonder Sébastien Pocognoli in het Waalse onderonsje tegen Moeskroen, en Charleroi speelt dinsdag in Oostende zonder… fans. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Anderlecht wellicht zonder Kums tegen Genk

beleeft onder Hein Vanhaezebrouck een revival, maar de kans is reëel dat hij zondag out is voor de verplaatsing vannaar Genk. De middenvelder liep tegen PSG een kuitblessure op. De blessure lijkt niet zo erg, maar er werd toch een kleine vochtophoping gevonden in de kuit en er moet een tweede scan genomen worden. Als Kums niet speelklaar raakt, dan is het een optie omnaar het middenveld te schuiven enin de verdediging te zetten, want ook achter de naam vanstaat nog een vraagteken.

Bovendien speelt Anderlecht twee matchen op korte termijn, want volgende week woensdag ontvangt RSCA ook Zulte Waregem.

Charleroi komt zonder fans naar Oostende

Oostende-Charleroi zal volgende week dinsdag gespeeld worden zonder bezoekende supporters. De-fans zijn niet te spreken over het feit dat ze verplicht met combiregeling naar het stadion moeten en dus niet op eigen houtje naar Oostende mogen afzakken.

De politie van de kuststad voerde de regeling in omdat de supporters van Charleroi zich vorig jaar misdroegen tijdens het onderlinge treffen in Play-off 1, iets wat Charleroi tegenspreekt. “Onze fans waren voorbeeldig toen, dus hun reactie nu is logisch”, verduidelijkt Pierre-Yves Hendrickx, secretaris-generaal van de club. “Ze zouden beloond moeten worden voor hun gedrag en niet gestraft moeten worden op deze manier. Dit is jammer voor onze spelers, die de steun kunnen gebruiken, maar ook voor de club Oostende.”

Ook in de reguliere competitie vorig jaar boycotten de Charleroi-fans de verplaatsing naar Oostende. Ook toen was de verplichte combire­geling de reden.

Standard zonder geschorste Pocognoli

Volgens-trainer Mircea Rednic is zijn ploeg vanavond favoriet in het Waalse onderonsje tegen. “Ik respecteer de mening van mijn collega”, zegt. “Van onze kant concentreren we ons meer op onze eigen prestatie. We willen een goed vervolg geven aan onze sterke match tegen Kortrijk. Moeskroen is geen makkelijke verplaatsing. We hebben er al heel lang niet meer gewonnen, maar we hebben vertrouwen.”

Sa Pinto kan vanavond geen beroep doen op de geschorste Sébastien Pocognoli. Cavanda verhuist mogelijk naar de linksback. Sa Pinto kiest tussen Fai en Goreux voor de rechtsachter.

Speciale ticketregeling voor bekermatch tussen Kortrijk en Antwerp

Voor de bekerwedstrijd in de kwartfinale van de Croky Cup tussenen Antwerp op woensdag 29 november geldt een speciale ticketregeling. Door uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen kunnen enkel geïdentificeerde abonnees een ticket kopen voor die match. Abonnees kunnen een ticket voor zichzelf en voor vier vrienden kopen na registratie. Dat om vermenging van de supportersclans te vermijden. Alle tickets dienen op naam gekocht te worden en op de dag van de wedstrijd zullen er extra strenge ticketcontroles zijn.

Ofkir traint opnieuw mee met de groep

Bijisintussen hersteld van zijn blessure en sloot opnieuw aan op training. De Noorse flankaanvaller maakt dus kans op een plekje in de selectie.is nog niet hersteld en werkt individueel verder, net alsliep maandagavond een kneuzing op aan het bekken en traint voorlopig niet mee met de groep.is genezen en is speelklaar voor de wedstrijd tegen Charleroi.

Nieuwe bezoekerstribune in Eupen

Slecht nieuws voor de fans vandie morgen de verre verplaatsing maken naar Eupen. De ruime tribune achter het doel, waar de bezoekende fans vroeger werden ondergebracht, wordt vanaf morgen het sfeervak voor de thuisaanhang. De bezoekende supporters maken de omgekeerde beweging en verhuizen naar de kleinere tribune waar de Eupense spionkop stond. De Duitstalige club kreeg vorige week groen licht van de voetbalbond om de verhuizing te laten doorgaan.

Jordan Lotiès, de meest ervaren verdediger van Eupen, moet morgen geschorst toekijken nadat hij vorig weekend op Charleroi zijn vijfde gele kaart pakte.

Ceballos traint verder individueel

Bij STVV trainde Christian Ceballos (buikspieren) verder individueel. Gueye (adductoren), Bezus (voet) en Vetokele (botkneuzing) werkten aan hun terugkeer met revalidatiecoach Eddie Rob.

Gent doet mee aan Verkeerscup

In samenwerking met de Pro League en de Vlaamse overheid ontwikkelde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde de Grote Verkeerscup, een online verkeersquiz waaraan ook Gentse voetbalfans kunnen deelnemen. Elk team kan dankzij de prestaties van hun fans de titel veroveren in het verkeersklassement. Deelnemen online kan van 16 tot 30 november via www.degroteverkeerscup.be en als ze inloggen via Facebook, kunnen de Buffalo-fans een persoonlijke Panini-sticker uploaden in de Gentse clubkleuren. Naast de roem en de eer kunnen de deelnemende supporters ook nog mooie AA Gent-prijzen in de wacht slepen.