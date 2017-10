Sa wist niet dat shirt Neymar aan Deschacht was beloofd

Eigenlijk was er afgesproken dat jubilaris Olivier Deschacht het shirt van Neymar zou krijgen, maar Josué Sa kaapte dat truitje weg en Ollie moest zich tevreden stellen met dat van Mbappé. “Echt?”, reageerde Sa gisteren. “Ik wist niet dat Neymar aan Deschacht beloofd was. Maar goed, iedere speler heeft altijd twee wedstrijdshirts. Ollie had toch nog dat tweede kunnen vragen. Ikzelf had een positief gesprekje met Neymar in het Portugees. Hij stelde zelfs voor om te poseren met mijn familie, maar dat kwam er niet meer van. Natuurlijk ga ik dat truitje wel wassen, want anders blijft het zweet erin hangen, hé. En ook al is dat zweet van Neymar, het blijft zweet.”

De Hand van Hein was tegen PSG te merken in de cijfers: Anderlecht eindigde met 51% balbezit. Tegen Bayern was dat 32%, tegen Celtic 38%. Met 571 passes tegen PSG ten opzichte van amper 239 passes tegen Bayern verliep de balcirculatie woensdag meer dan dubbel zo vlot als onder Weiler. Met 496 geslaagde passes liet Anderlecht bovendien ook een fraai percentage van 87% aangekomen passes noteren. Tegen PSG gingen de spelers van Anderlecht ook meer hun kans op doel (13 keer) dan in de twee voorgaande wedstrijden samen (4 keer tegen Bayern, 8 keer tegen Celtic). Zes van die pogingen belandden ook nog eens tussen de palen.