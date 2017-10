Michel wil geld dat Turkije krijgt voor EU-toetreding bevriezen

Brussel - Premier Charles Michel heeft zich donderdag kritisch geuit over Turkije en een eventuele toetreding tot de Europese Unie. Hij pleit voor een “bevriezing of heroriëntering” van de financiële steun die het land krijgt als aspirant-lidstaat.

“We steunen de demarche om de pretoetredingsfondsen tot een minimum te herleiden”, zo bevestigde Michel bij een persconferentie tijdens de Europese top in Brussel. “Ik ben persoonlijk voor een bevriezing of anders een heroriëntering. Maar er zal een discussie zijn, ik zal luisteren.”

In februari schaarde de Kamer zich nog achter een resolutie waarin de regering wordt verzocht om op Europees niveau te pleiten voor een bevriezing van de onderhandelingen met Turkije en de bijbehorende toetredingssteun.

Duitsland wil ook snijden

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel wil snijden in de pretoetredingsfondsen van Turkije. Dat heeft ze donderdag verklaard bij haar aankomst op de Europese top in Brussel.

Op vraag van Merkel praten de Europese staatshoofden en regeringsleiders donderdagavond tijdens het diner over de relaties met Turkije. De bondskanselier had in de recente Duitse verkiezingscampagne gepleit voor een stopzetting van de toetredingsonderhandelingen, maar daarover bestaat geen unanimiteit onder haar Europese ambtgenoten.

4,45 miljard

De Europeanen reserveerden voor de periode van 2014 tot 2020 4,45 miljard euro om Turkije te ondersteunen in zijn toetredingsproces tot de Europese Unie. Bijna 2 miljard euro daarvan is begroot in de periode van 2018 tot 2020.